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Edi Iordănescu a fost prezentat oficial la Watford și deja a susținut primul antrenament pentru formația din Championship. Fostul selecționer a fost foarte activ în interacțiune cu jucătorii și le-a explicat în permanență ceea ce au de făcut. MM Stoica a văzut imaginile și a rămas impresionat de abilitatea sa de a vorbi limba engleză.

MM Stoica, impresionat de engleza lui Edi Iordănescu

Una dintre principalele calități ale lui Edi Iordănescu este discursul din vestiar și din timpul antrenamentelor. El și-a arătat pasiunea , unde a fost extrem de activ pe tot parcursul sesiunii. Într-o engleză fotbalistică perfectă, care este momentul oportun pentru pressing, pentru a-l eficientiza, iar MM Stoica a rămas impresionat de acuratețea și ușurința cu care Edi vorbește limba, ținând cont că foarte mulți antrenori mari, care antrenează de ceva timp în Anglia, au probleme mari în exprimare.

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Exemplul pe care oficialul lui FCSB l-a dat este Unai Emery, antrenorul celor de la Aston Villa: „Ce mi se pare important este engleza lui. Foarte bună! Engleză fotbalistică. Mă uit la mulți spanioli care au venit în Anglia și nu știu limba. Mă uitam la Unai Emery… Doamne! Chinuie limba. Edi nu are acest handicap, el știe foarte bine limba. Despre Edi poți să spui orice, dar nu poți să-i spui că nu are personalitate și că nu știe să antreneze. Edi vorbește foarte bine și știe cum să așeze cuvintele”, a declarat MM Stoica la

Fostul oficial al FCSB a participat recent la un meci de Championship! Ce concluzii a tras

Acum că nu mai este angajat la FCSB, Mihai Stoica are mult mai mult timp să călătorească și să vadă meciuri pe viu. Marți, 24 noiembrie, el a asistat la partida dintre Charlton și echipa lui Andrei Coubiș, Lincoln. Formația românului a cedat cu 0-4, iar MM Stoica a rămas uimit de nivelul ridicat al gazdelor. Nu același lucru l-a putut spune și despre Lincoln, care are o misiune dificilă pentru a rămâne în Liga a 2-a din Anglia.

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„Am fost în Championship și a fost surprinzător. Charlton a fost într-o formă foarte bună, dar, din păcate, echipa lui Coubiș a fost sac de box. Cei de la Charlton erau buni, dar dincolo n-am văzut nimic. Singura chestie a fost că, de fiecare dată când puneau mingea la centru, dădeau mingea la portar, care îi trimitea lung lui Coubiș în tușă să câștige duel aerian. Ce vrea să însemne asta, nu știu. El joacă fundaș dreapta. Coubiș bate aut zici că dă cu piatra. La Rory Delap am mai văzut așa ceva. Cred c-o să mai merg și o să mai văd ceva meciuri. Lincoln nu juca nimic, dar avea din când în când câte un corner, iar atunci se activa peluza. „Come on, Lincoln!”. Ce „come on” că erau slabi de tot”, a mai spus MM Stoica.