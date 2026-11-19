ADVERTISEMENT

Echipa națională a României duce lipsă nu doar de rezultate, ci și de un lider adevărat. MM Stoica, fost conducător la FCSB, nu crede că Ianis Hagi are autoritatea necesară pentru a fi căpitan, mai ales că este prieten cu prea multă lume în vestiar și puțini îl pot lua în serios.

Mihai Stoica a făcut anunțul despre Mirel Rădoi: „Ultimul lider adevărat cu care am lucrat”

Stoica l-a dat exemplu pe Mirel Rădoi, când vine vorba de căpitani, pe care l-a asemănat cu marele Puyol, fostul căpitan al Barcelonei. Din păcate pentru naționala noastră, un astfel de lider este inexistent în prezent și selecționerul Gică Hagi nu are ce face.

ADVERTISEMENT

„Eu mă chinuiam să găsesc un căpitan și nu găseam. Un căpitan, când intră în vestiar, să se facă liniște. Indiferent că este echipă națională sau echipă de club. Cred că ultimul căpitan al echipei naționale care a fost respectat de ceilalți a fost Chiricheș. Eu nu cred că avem un lider la echipa națională.

Ianis Hagi este un băiat de mare bun-simț, are personalitate, dar este atât de prieten cu unii dintre ei încât nu cred că poate fi liderul echipei naționale. Dar nu văd nici altul. Nu văd motivul pentru care să i se ia banderola”, a explicat MM Stoica la Prima Sport.

ADVERTISEMENT

Ce a spus MM Stoica despre Mirel Rădoi

Stoica și-a adus aminte de Puyol, căpitanul Barcelonei în fața căruia nu sufla nimeni și nu crede că actuala generație mai are un astfel de jucător. „Să i se dea cui? (Liderul trebuie respectat și temut?) Da, ar fi mai bine așa. Cel mai mare lider pe care l-am văzut, din 78 de când mă uit la meciuri, liderul perfect a fost Puyol. Ronaldinho voia să sară la batăie și nu-l lăsa.

ADVERTISEMENT

. Am văzut lideri, pe Baresi jucând, dar ca Puyol nu am văzut pe nimeni. Noi nu avem un Puyol. Mirel Rădoi la Steaua (n.r. – la FCSB) a fost Puyol. Dar a fost ultimul lider adevărat pe care l-am văzut eu la o echipă de club, cu care am lucrat. La echipa națională nu am văzut de mult timp”, a completat Stoica.