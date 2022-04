Claudiu Petrila versus Octavian Popescu, cine e mai bun? „Îmi place, dar Tavi e la alt nivel!”

Managerul general al vicecampioanei României a recunoscut că îi place cum joacă Claudiu Petrila, însă Octavian Popescu este cu mult peste fotbaliștii români la ora actuală.

MM Stoica a făcut o comparație între Claudiu Petrila și Octavian Popescu

MM Stoica i-a comparat pe Claudiu Petrila , lăudându-l pe puștiul CFR-ului, însă explicând din nou că Tavi Popescu este cel mai bun fotbalist alături de care a lucrat în toară cariera sa:

„E o mică diferență între Octavian Popescu și Petrila, e o diferență de doi ani, că una e să ai 19 ani, alta e să ai 21 de ani.

Eu când am spus și nimeni nu știa cine e Octavian Popescu, dar am spus că e la alt nivel Octavian. Nimeni nu se poate compara cu el, pentru că are multe abilități”.

„Eu îl văd pe Octavian jucând titular la oricare dintre echipele mari. Eu nu îl văd cu nimic sub Foden.

Eu îl văd zilnic, e altceva, el sclipește. Cu tot respectul pentru jucătorii alături de care am lucrat înainte, dar nu se compară cu ei.

Am văzut mulți fotbaliști la viața mea, gândiți-vă că eu l-am văzut jucând pe Adi Ilie când avea 19 ani”, a mai spus MM Stoica, la TV .

Jucătorul de la Mioveni care l-a impresionat pe MM Stoica

MM Stoica a comentat și victoria , scor 2-0 și l-a remarcat pe Bogdan Rusu, atacantul și căpitanul formației pregătite de către Alexandru Pelici, despre care spune că ar fi meritat să joace mai mulți ani în prima ligă:

„Îmi pare rău că Rusu are vârsta pe care o are, pentru că mi-a plăcut mereu. Eu chiar nu înțeleg de ce el nu a jucat mai mult în Liga 1, a pierdut prea mulți ani în Liga 2.

Nu degeaba e căpitanul echipei, e mai greu să porți banderola din poziția de atacant. E altruist, știe jocul și a făcut un meci bun și azi”.