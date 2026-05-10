MM Stoica a făcut primul 11 al Franței pentru Cupa Mondială 2026. Care e punctul fix al echipei: „Va juca oricine ar fi selecționer”

MM Stoica (61 de ani) a făcut în direct primul 11 ideal, în viziunea sa bineînțeles, al Franței pentru Cupa Mondială 2026. Deși a pornit de la premisa clară că este vorba despre o misiune foarte complicată pe care selecționerul Didier Deschamps o are din acest punct de vedere, a reușit totuși să alcătuiască o formulă de start pur și simplu „înfricoșătoare”.

Primul 11 ideal al Franței pentru Cupa Mondială 2026, în viziunea lui MM Stoica. Adrien Rabiot, punct fix

Bineînțeles că au existat și câteva dileme, în special în ceea ce privește posturile de fundaș stânga, mijlocaș defensiv și extremă dreapta, dar în cele din urmă s-a ajuns la o „garnitură” extrem de solidă, fără îndoială capabilă să își adjudece titlul mondial în vara acestui an în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. „Înțeleg că după Cupa Mondială ar veni Zidane. Portar e Maignan ăsta de la Milan. Fundaș dreapta Jules Kounde, deși în ultima vreme și ăsta de la Chelsea (n.r. Malo Gusto)… Dar Jules Kounde e altceva. Fundaș stânga, nu știu cum arată acum Theo Hernandez, că joacă în Arabia Saudită, dar, mă rog, bănuiesc că poți să dai cu banul între el și fratele lui, Lucas Hernandez, joacă amândoi și fundaș central, și acolo.

Lucas a jucat mai mult fundaș central, dar, mă rog, să zicem că acolo ar fi o problemă. Mai e și Lucas Digne, au. La fundași centrali e o mare problemă. În mod normal eu aș juca cu Upamecano și Saliba, dar sunt atât de multe variante, încât îmi e și groază. Pot să mai intre, dar eu aș merge pe ăștia, îmi plac amândoi foarte mult”,

De la mijloc în sus, MM Stoica a alcătuit o adevărată „galaxie”

În continuare, a prezentat modul în care ar așeza el în teren vedetele Franței dacă ar fi în locul lui Didier Deschamps: „Mijlocași centrali, unul e clar Rabiot, va juca mereu, la oricine ar fi selecționer. Dincolo, ori unul mai mobil, care aleargă mult, Kante, ăla nu stă niciodată, e un Bănel Nicoliță de ax, sau unul dintre Tchouameni și Camavinga. Nu aș merge cu doi stângaci, și cu Rabiot, și cu Camavinga. Aș merge cu Tchouameni sau Kante, dar amândoi foarte jos să stea. Și acum… Cherki număr 10, la dreapta, între Olise și Doue, dar clar Olise la momentul ăsta, e prea bun.

Stânga Mbappe, vârf Dembele. Dacă mă supăr, pot să-i și schimb, să joace Dembele stânga și Mbappe vârf. E groasă. S-ar putea să se enerveze Thuram și, la fizicul ăla… Dar vorbesc cu taică-su. La PSG titularii sunt Doue, Dembele și Kvaratskhelia. Da, într-adevăr, Franța are. (n.r. Despre Mbappe) Poate Real nu o să câștige nimic cu el, dar Franța cred că mai ia un titlu mondial cu el. Acum 8 ani cam el a luat titlul mondial”.

Cum ar arăta deci primul 11 ideal al Franței pentru Cupa Mondială 2026:

4-2-3-1: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez (Lucas Hernandez / Lucas Digne) – Kante / Tchouameni, Rabiot (Camavinga) – Olise (Doue), Cherki, Mbappe – Dembele