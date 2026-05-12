MM Stoica a găsit în Serbia jucători pentru FCSB: „Decizia e luată, îi place și lui Gigi”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ce jucători transferă Mihai Stoica la FCSB! Fotbalistul care e pe placul lui Gigi Becali

FCSB vrea să își facă o super echipă pentru sezonul viitor, având în vedere dezastrul din actuala stagiune. Roș-albaștrii au ratat play-off-ul, iar singurul obiectiv a rămas calificarea în preliminariile Conference League. să caute jucători și se pare că președintele C.A. a găsit deja o „perlă”.

. Latifundiarul din Pipera vrea doi fundași laterali, o extremă dreapta, un mijlocaș central și un atacant. Mihai Stoica are deja câteva ținte, iar unul dintre fotbaliști e chiar și pe gustul lui Becali.

„Am fost în Serbia, am văzut un prieten vechi, pe care nu îl mai văzusem de foarte mulți ani. M-am văzut cu Zvonko Milojkovic. Nu o să vorbesc despre meciuri și despre jucătorii pe care i-am urmărit că nu are niciun sens. Zvonko este un prieten sârb, care a locuit 15 ani la București, un agent care a adus jucători importanți sârbi în România, foarte mulți sârbi au fost aduși prin el.

El mi l-a propus și pe Planic, el mi l-a propus și pe Raul Florucz, înainte să fie star în Slovenia, nu altcineva. Un tip care știe fotbal. Am văzut. Cred că săptămâna asta voi fi în măsură să merg la Gigi cu temele făcute pentru o anumită poziție pe care vrea el să o dubleze. Iar săptămâna viitoare ne ocupăm de altă poziție.

Acum avem o țintă fixă și acum încă una mobilă, pe care trebuie să o aleagă el. Până acum sunt 2 jucători. În Serbia am văzut doar un meci, un meci de primă ligă. Pot să spun un singur lucru. Oricât de tare e contactul și oricât de tare se lovește un jucător, se ridică și face sprint. Aici e o problemă. Noi trebuie să încercăm să uităm că trebuie să stăm pe jos după ce ne lovește un adversar. Dacă nu e accidentarea atât de gravă încât trebuie schimbară. Să nu mai stăm pe jos! Așa atragem atenția vestului și din acest punct de vedere.

Eu până acum am avut Risto Radunovic, care e muntenegrean, același lucru. Bogdan Planic, care a fost un fundaș central de senzație. Marko Momcilovic, la fel, jucător excepțional. Novak Martinovic! Weekendul viitor cred că mă voi duce în Grecia. (n.r. – Doi jucători pe lista de achiziții?) La unul e deja decizia luată. E un jucător care îi place și lui Gigi. Deocamdată nu avem niciun român pe lista de achiziții”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

