Sport

MM Stoica a găsit vinovaţii pentru eliminarea FCSB-ului din Europa: „Sunt cei mai slabi fundaşi pe care i-am văzut în viaţa mea”

Mihai Stoica a avut o reacție vehementă după ce FCSB a cedat cu 1-4 pe terenul lui Auda. Pe cine a blamat oficialul „roș-albaștrilor” după eșecul incredibil suferit în Letonia.
Bogdan Mariș
01.08.2026 | 00:08
MM Stoica a gasit vinovatii pentru eliminarea FCSBului din Europa Sunt cei mai slabi fundasi pe care iam vazut in viata mea
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Mihai Stoica (61 de ani) a tras concluziile după Auda - FCSB 4-1. Pe cine a blamat oficialul „roș-albaștrilor” pentru eșecul suferit. FOTO: Sport Pictures
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FCSB a părăsit Conference League în turul 2 preliminar după ce a pierdut în ambele manșe contra letonilor de la Auda, 2-3 la București și 1-4 la Riga. Mihai Stoica (61 de ani) a recunoscut că gruparea „roș-albastră” a comis multe erori, însă a atacat dur deciziile de arbitraj din cele două partide, în special pe cele luate de galezul Tom Owen în retur.

Mihai Stoica, atac la adresa arbitrilor după ce FCSB a fost eliminată din Conference League

Oskars Rubenis, fotbalistul celor de la Auda, a dezvăluit că letonii au lipit pe pereți declarațiile făcute de Mihai Stoica după meciul tur, în care oficialul „roș-albaștrilor” i-a caracterizat pe aceștia drept „slabi” sau „bezmetici”. Chiar și după eșecul cu 1-4 suferit la Riga, președintele FCSB-ului și-a menținut părerea. „Sunt cei mai slabi fundași pe care i-am văzut vreodată în viața mea. N-am crezut că putem întâlni o echipă atât de slabă în competițiile europene” , a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

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Acesta a atacat apoi arbitrajele din cele două partide și a afirmat că FCSB s-ar fi calificat fără probleme în cazul în care nu ar fi fost dezavantajată în retur. „Arbitrul ne-a dezavantajat! Punct și aici s-a terminat! În tur și în retur. Eram calificați fără niciun fel de probleme cu un arbitraj corect. (n.r. sunt 7 goluri primite) Ultimele două nu se pun. (n.r. și 5 sunt multe) Și 4 penalty-uri sunt multe într-o competiție europeană, în două meciuri. 4 penalty-uri clare, verificate. Gol valabil, recunoscut de toată lumea.

Golul lor marcat în urma unui fault evident, sunt 6 până acum. Noi am dat 3, cu 6 erau 9, dar nu contează, hai să aruncăm cu pietre. Arbitraje de genul ăsta nu s-au mai văzut niciodată. Nu știu cine poate să bată în aceste condiții. Dacă aveam arbitraj corect în retur, nu era nicio problemă. Se începea meciul la 1-0, se făcea 2-0 și defilam. De rușine ne-am făcut cu Shkendija, am fost o rușine mondială, acum am avut ocazii peste ocazii”, a spus Mihai Stoica. Fostul mare arbitru Cristi Balaj a analizat fazele controversate din retur în exclusivitate pentru FANATIK.

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Ce a declarat Mihai Stoica despre Daniel Bîrligea după Auda – FCSB 4-1

Deși a beneficiat de mai multe ocazii importante, Daniel Bîrligea nu a reușit să înscrie în cele două meciuri cu Auda, fiind criticat dur pentru gestul făcut după duelul din prima manșă, disputat în Ghencea. Mihai Stoica i-a luat apărarea atacantului, afirmând că acesta a avut și ghinion în cele două partide, reușita sa din retur fiind anulată incorect pentru offside.

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„A fost și ghinion. Faultat în careu, nu se dă penalty, poate contribuia la calificare. Dă gol valabil, arbitrul o scoate din poartă”, a spus oficialul „roș-albaștrilor”. Pentru FCSB urmează un duel pe teren propriu contra Farului în SuperLiga. Partida se va disputa luni, 3 august, de la ora 21:30, pe stadionul „Arcul de Triumf”.

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