MM Stoica a lămurit situația cu Gigi Becali: „N-ai cum să înțelegi, habar n-ai de relația noastră!”

Managerul general al vicecampioanei a recunoscut că a greșit atunci când nu i-a răspuns la un telefon primit de la Gigi Becali și crede că toată situația a fost de fapt o mare neînțelegere.

MM Stoica a lămurit situația cu Gigi Becali

MM Stoica a lămurit , explicând de fapt ce își dorește patronul de la el: „Dacă citeam doar ce s-a scris pe un anumit site, mă enervam rău de tot. Dar am citit și pe alt site și am înțeles ce vrea Gigi să spună. Știu că e clickbait, dar nu e ok.

N-ai cum să înțelegi, habar n-ai relația noastră, n-ai cum să înțelegi. Mizeriile în presă se scriu în presă și articolul e corect. Așa cum vorbeam de flagelul jocurilor video, așa vorbim și despre flagelul clickbait”.

„Cei care mai merg la biserică știu exact ce e aia smerenie, e virtutea pe care o dobândești cel mai greu. Și eu mi-aș fi dorit să am o altă abordare, că nu mă mai panicam.

Nici eu nu mai înțelegeam, că ba nu se mai transfera pe nimeni la sugestia mea, ba greșeam la transferuri. A fost o neînțelegere, eu am făcut o greșeală, că n-am răspuns când m-a sunat după meciul cu FC Argeș și a luat-o ca pe o ofensă”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Am avut o discuție și cu Dică!”

Tot în privința declarațiilor neînțelese în ultima perioadă, și discuția pe care Nicolae Dică a avut-o cu Ciprian Marica despre FCSB:

„Am avut o discuție cu Dică, noroc că el nu e conflictual, l-au atacat foști fotbaliști. Marica a vorbit după cu Dică și i-a explicat că el a declarat altfel”.

„Că după o asemenea înfrângere, el și-ar fi rupt carnetul de antrenor, nu că i-a spus asta lui Dică”, a mai spus MM Stoica.

