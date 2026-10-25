MM Stoica a luat legătura cu impresarul lui Aymen Boutoutaou după FCSB – Rapid 4-1: „E un băiat sensibil, a suferit foarte mult”

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Aymen Boutoutaou a fost eroul derby-ului dintre FCSB și Rapid, câștigat de roș-albaștri cu 4-1. Introdus pe teren la pauză, fotbalistul algerian a schimbat fața jocului și a avut o contribuție decisivă la victoria echipei sale. Mihai Stoica a vorbit, în direct la MM la FANATIK, despre prestația mijlocașului și a dezvăluit detalii spectaculoase din culisele transferului său la FCSB.

Mihai Stoica a dezvăluit secretul transformării lui Boutoutaou! Ce i-a transmis agentului după recitalul cu Rapid

Mihai Stoica a fost omul care a insistat pentru și care a avut încredere în calitățile sale chiar și în momentele mai dificile. Oficialul roș-albaștrilor s-a declarat extrem de încântat de prestația algerianului și a explicat că derby-ul cu Rapid a reprezentat momentul în care acesta și-a arătat adevărata valoare.

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„Aveam două victorii la rând și toată lumea spunea că nu sunt concludente. Ideea era ca la meciul cu Rapid să arătăm cel mai bine și așa a fost. A început repriza a doua și am văzut că ratam foarte mult. Cumpăna a fost în minutul 66, când, la 1-1, au avut acel contraatac, dar Dawa a avut o intervenție magistrală. A urmat ratarea monumentală a lui Cisotti. Acolo trebuie să dai gol! După aceea a venit capodopera lui Boutoutaou. Acum a venit, de fapt, la FCSB! Acum s-a văzut Boutoutaou!”, a declarat Mihai Stoica, la MM la FANATIK.

Povestea neștiută a lui Aymen Boutoutaou! Mihai Stoica a dezvăluit prin ce a trecut eroul FCSB-ului: „Zâmbetul îi dispăruse”

Dincolo de evoluția de pe teren, Mihai Stoica a dezvăluit și cât de dificilă a fost perioada de adaptare a lui Boutoutaou în România. a povestit că a discutat imediat după derby cu agentul din Franța care i l-a propus pe fotbalist. MM a explicat că algerianul este o persoană extrem de sensibilă, iar despărțirea de țara în care se simțea acasă l-a afectat mai mult decât s-ar fi așteptat mulți.

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„Am avut un schimb de mesaje cu agentul lui, cu colaboratorul meu din Franța care mi l-a propus. I-am spus: «Le petit arrive» (n.r. – Micuțul a venit). Mi-e greu să spun cât de mult mă bucur pentru el. E un băiat foarte sensibil. I-a fost greu să plece din Franța. Era casa lui acolo. Nu știa unde vine. A fost ajutat de toți colegii. A spus că se bucură că primește încredere. Pentru mine, niciodată nu a jucat slab. El nu a jucat slab! Nu e Messi! El e mereu zâmbitor și a avut o perioadă în care zâmbetul îi dispăruse”, a continuat MM Stoica.

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„Îl iubesc rău!”. Mihai Stoica a dezvăluit ce i-a spus Denis Drăguș în timpul derby-ului FCSB – Rapid

În final, Mihai Stoica a dezvăluit și un dialog savuros purtat cu Denis Drăguș în timpul derby-ului. Oficialul roș-albaștrilor a recunoscut că introducerea lui Boutoutaou la pauză putea avea două efecte complet diferite. Atacantul FCSB, aflat în lojă din cauza problemelor medicale, a urmărit cu emoție evoluția colegului său și a avut o reacție spectaculoasă după ce algerianul a ieșit la rampă.

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„Parcă am trăit un vis. Îți spun un secret. La pauză, când am auzit că intră Boutoutaou, am spus că ori se rupe și își pierde capul, ori o ia și retează el niște capete. Drăguș s-a întors la mine și mi-a spus: «Are sabia lui Damocles». A mai stat ce a mai stat Denis și mi-a zis: «Îl iubesc rău!». Mă bucur că a ieșit la rampă în cel mai important meci al nostru”, a încheiat Mihai Stoica.

Meme Stoica, despre presiunea uriașă pusă pe el după transferul lui Boutoutaou: „Mi-am luat multe!”

Prestația încântătoare a lui Aymen Boutoutaou în derby-ul cu Rapid a reprezentat și o victorie personală pentru Mihai Stoica. Oficialul celor de la FCSB a fost ținta tuturor după evoluțiile mai puțin reușite ale algerianului din acest sezon. (n.r. Te-ai bucurat și pentru tine. Pentru că și pentru tine a fost o presiune cu acest transfer) A fost. Și mi-am luat multe. Acum, Gică Hagi are o zicală: «Cui îi este frică de lup să nu intre în pădure». Acum, și dacă din frică de lupă, că mi-a frică de lup, tot mă duc în pădure”.