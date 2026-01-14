MM Stoica a numit singura condiție pentru ca FCSB să se înscrie în lupta la titlu: ”E un an special”

ADVERTISEMENT

FCSB nu a avut o primă parte de sezon prea bună și este abia pe locul 9 în clasament. Chiar și așa, MM Stoica nu a exclus la FANATIK SUPERLIGA varianta câștigării titlului, dar pentru asta este nevoie să fie îndeplinită o condiție.

Condiția lui MM Stoica pentru ca FCSB să se implice în lupta la titlu

Președintele Consiliului de Administrație își dorește ca în noul an să nu mai existe atât de mulți jucători accidentați și a vorbit despre numeroasele probleme medicale cu care s-a confruntat FCSB în 2025.

”(n.r. – Care este scenariul FCSB-ului pentru anul 2026? Ce îți dorești?) ”O singură chestie, care cred că este suficientă, să nu ni se accidenteze jucători. Ce am trăit în ultimul an, de mult nu s-a mai întâmplat așa ceva.

Tata zicea: ”Unde e ața subțire, acolo se rupe”. Totuși, să te bucuri că pleacă Dawa la echipa națională și el să se accidenteze și să stea atât de mult. Să te bucuri că e Mihai Popescu titular în naționala României și el să se accidenteze, e prea mult”, a declarat Mihai Stoica, la .

Accidentările lui Dawa și Mihai Popescu au dat peste cap sistemul

Oficialul campioanei României este de părere că se va putea vorbi despre în SuperLiga dacă jucătorii de la FCSB nu se vor mai accidenta atât de des în 2026.

”Noi aveam trei fundași centrali și nu știam care să joace. Era Ngezana care era cam clar și nu știam care să joace între Dawa și Mihai Popescu. I-am pierdut pe amândoi, iar Ngezana nu a fost bine. Într-un cuplu de fundași centrali, în momentul în care ți se schimbă partenerul des ai și tu o problemă.

Nu-l cauționez pe Ngezana, pentru că într-adevăr a avut evoluții oscilante, dar contează și asta. Și uite cum am ajuns noi, și am avut mare șansă că Mihai Lixandru a reușit să joace la un nivel foarte bun postul ăla, care nu e postul lui. Dar dacă noi vom fi toți, ne înscriem cu șanse reale la titlu.

E adevărat că trebuie neapărat să ne urcăm în barcă, dar după aia știm ce avem de făcut. Trebuie să ajungem în play-off, deocamdată suntem locul 9. Avem echipe între noi și play-off, fără să mai vorbim că trebuie să dăm jos o echipă din play-off”, a spus el.

De ce este un an special pentru FCSB

În intervenția avută la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a explicat faptul că FCSB a dovedit de-a lungul timpului că știe să joace sub presiune și de aceea crede că va fi și de această dată în lupta la titlu dacă va prinde play-off-ul.

”(n.r. – Dar dacă scenariul e cel gândit de voi, te gândești chiar și la titlu?) Da. E logic să ai asta în cap, pentru că știi că ai fost foarte bine în play-off chiar și atunci când nu ai luat campionatul. Noi tot timpul am avut rezultate foarte bune în play-off.

E adevărat că e un an special, pentru că nu se vom juca pe Arena Națională un meci sau două, depinde de pe ce loc intri în play-off, dacă intri. Dar ne știm posibilitățile.

Avem jucători valoroși, avem și antrenori care știu cum să le ceară și ce să le ceară. Chiar dacă foarte multă lume din fotbal ignoră aportul lor, eu nu-l ignor pentru că sunt zi de zi cu ei și știu ce fac”, a afirmat Stoica.