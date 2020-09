MM Stoica a plâns în direct și a anunțat hegemonia FCSB: „Vom fi ca Bayern Munchen!”

Mihai Stoica a revenit aproape de echipă și e mai vocal ca oricând, chiar dacă a fost și el infectat cu coronavirus și nu a putut fi aproape de jucători, dar a sărit în apărarea lor după eliminarea din cupele europene.

MM a pus tunurile pe arbitraj și consideră că echipa s-ar fi calificat dacă ar fi avut parte de un arbitru corect. El acuză faza la care Cană a fost eliminat și un posibil penalty la Perianu.

Consumul emoțional și regretul ratării calificării a fost atât de mari, încât Mihai Stoica a izbucnit în plâns, în direct la PRO X, după ce a rememorat discuțiile avute cu jucătorii la finalul meciului cu Slovan Liberec.

Mihai Stoica: ,,Cred că se va reclădi o echipă care va avea un cuvânt puternic de spus”

Deși oficialul FCSB-ului a fost foarte afectat de ratarea calificării și de situația celor infectați, Meme Stoica nu și-a pierdut speranța și crede că echipa are viitor: ,,Am convingerea că atâta suferință, pentru că a fost mare suferință și încă este, avem mulți jucători și membri ai staff-ului încă bolnavi, cred că se va reclădi o echipă care va avea un cuvânt puternic de spus”, a spus Stoica optimist.

Stoica a ținut să le răspundă celor care au acuzat clubul de amatorism din cauza infectărilor care se pare că au venit dinspre staff către jucători și îl dă ca exemplu pe Răzvan Lucescu, care a fost eliminat din Liga Campionilor Asiei, din cauza că 30 de jucători au fost infectați: ,,Să nu aveți impresia că te poți lupta cu un adversar pe care nu îl vezi. Am făcut absolut tot ce se putea face pentru a evita îmbolnăvirea, dar… Credeți că Răzvan Lucescu nu și-a luat toate măsurile și nu are condițiile necesare pentru a evita îmbolnăvirea? Noi am fost aleși să trecem prin asta”, a mai spus Meme supărat.

Directorul sportiv al FCSB acuză lipsa de orice șansă a echipei și neacordarea unui penalty la Perianu: ,,Măcar de eram ocrotiți de șansa dacă tot am fost în situația asta, de am căzut unul după altul. Măcar de primeam penalty acolo unde era”, a mai declarat oficialul FCSB.

Mihai Stoica, mândru de Perianu, Șut și Octavian Popescu

Oficialul FCSB a vorbit despre noile descoperiri din lotul roș-albaștrilor și de sacrificiile jucătorilor care au făcut tot ce le-a stat în putere pe teren: ,,Aveam noi vreo șansă, dacă nu se întâmpla asta, să aflăm că Perianu va fi un mare jucător în viitorul apropiat? Ne gandeam vreodata ca Octavian Popescu, intrat neincalzit, îi va lua la mână pe adversari într-un meci din Europa League. Mă uitam la fotografia cu el semnând pentru Turris acum o lună. Gândiți-vă ce descoperire am făcut. Ne gândeam vreodată că avem așa luptători în echipă?”, și-a ridicat Stoica în slăvi jucătorii.

Mihai Stoica a ținut să le răspundă și celor care au atacat echipa lui Gigi Becali și celor care s-au bucurat de eliminarea din Europa League și amenință că va crea o echipă care să câștige din nou titlul:

Mihai Stoica a povestit un moment emoționat, întâmplat după meciul cu Slovan Liberec, când a încercat să vorbească cu puștiul Șut, care a intrat pe teren după ce a făcut un singur antrenament, pentru că revenise după o accidentare.

Șut a fost printre puținii jucători care au reușit să pună în pericol poarta lui Slovan, fiind tăvălit tot meciul de cehi, jucând și fundaș după eliminarea lui Cană: ,,Am încercat astăzi să vorbesc cu Adrian Șut de dimineață și nu puteam să vorbesc pentru că îmi venea să plâng. Am 55 de ani și sunt trecut prin atâtea. Vă imaginați că acest copil nu trebuia, era interzis să joace și un sfert de oră, pentru că nu terminase toate etapele recuperării. El nu intrase în antrenament cu echipa, se pregătea separat. A făcut un singur antrenament cu echipa”, a explicat Meme situația extrem de dificilă în care s-a aflat clubul.

Mihai Stoica a început să lângă în direct la PRO X: ,,Copilul asta, am vorbit astăzi cu el, și… (n.r. a izbucnit în plâns) a spus că este un vis îndeplinit și… Ce poți să le spui copiilor ăstora? Poate că totuși câștigul nostru e mult mai mare pentru că am descoperit ce nu știam că avem în curte“, a declarat Mihai Stoica, afectat, în direct la Ora exactă în sport.