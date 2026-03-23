MM Stoica a pus tunurile pe Ionuț Radu înaintea barajului Turcia – România: ”E ciudat ce face”

ADVERTISEMENT

Internaționalul român în vârstă de 28 de ani a fost cărat pe brațe pentru a putea părăsi terenul la finalul partidei din La Liga. Când a văzut imaginile, MM Stoica s-a enervat teribil și l-a luat la țintă pe Ionuț Radu, în condițiile în care mai sunt doar câteva zile până la barajul Turcia – România.

Accidentarea suferită de Ionuț Radu în întâlnirea Celta Vigo – Alaves 3-4 este una gravă, astfel că acesta nu va fi apt pentru jocurile din barajul Cupei Mondiale. În aceste condiții, selecționerul de la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Decizia lui Radu de a continua meciul din La Liga în ciuda accidentării suferite, a faptului că a primit îngrijiri medicale și chiar se pregătise portarul de rezervă al Celtei, l-a deranjat pe Mihai Stoica (60 de ani), mai ales că este o situație specială cu portarii la echipa națională.

”Ce ciudat. Trebuia să iasă atunci. Pentru că e clar că se poate agrava. Acum ajungem la Căbuz, dar să aibă grijă cum îşi pune piciorul stâng. Oricum e ciudat ce face Radu. Bănuiesc că dacă are ruptură, pentru că nu poate să pună piciorul jos, cu un minut înainte era în aceeași situație.

ADVERTISEMENT

Nu s-a agravat situația în ultimele secunde. Deci el în poartă stătea accidentat. Mi se pare… mai ales că urmează și meciul cu Turcia. Mircea Lucescu știu că nu este foarte încântat ca jucătorii să meargă la Marijana”, a declarat Mihai Stoica, la .

ADVERTISEMENT

Pe cine ar fi chemat în locul lui Ionuț Radu

Cum discuția se purta înainte ca Mircea Lucescu să decidă să apeleze la serviciile lui Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova, oficialul ”roș-albaștrilor” a mărturisit că dacă ar fi în locul selecționerului l-ar chema pe Ștefan Târnovanu, deși acesta nu e titular la FCSB.

”L-aș lua pe Târnovanu. Păi ce, Horațiu Moldovan apăra când a venit la echipa națională? Tot pe Târnovanu l-aș pune în poartă”, a spus Mihai Stoica, despre omul care ar trebui să apere poarta naționalei României la partida de baraj cu Turcia.

ADVERTISEMENT

Criză de portari la echipa națională

Selecționerul Mircea Lucescu se confruntă cu mari probleme în ceea ce privește portarii pentru întâlnirea de baraj cu Turcia, programată joi, 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul.

Înainte de problemele lui Ionuț Radu, Lucescu l-a pierdut și pe Mihai Popa de la CFR Cluj, accidentat în meciul de campionat cu Rapid. În locul acestuia , cel care imediat după ce a aflat de convocare a comis o eroare colosală în duelul cu U Cluj.

Singurul portar dintre cei trei chemați inițial pentru această acțiune care a rămas în lot este Marian Aioani. De altfel, sunt șanse foarte mari ca jucătorul de la Rapid să fie alesul lui Mircea Lucescu pentru titularizare, în fața lui Căbuz și Laurențiu Popescu.