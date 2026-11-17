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Andrei Rațiu a intrat în vizorul lui Mihai Stoica după înfrângerea României cu Bosnia și Herțegovina, scor 1-2, în Nations League. Fostul oficial de la FCSB l-a criticat dur pe fundașul lui Rayo Vallecano pentru greșeala comisă la primul gol al bosniacilor și a susținut că problemele acestuia la echipa națională nu sunt deloc o noutate.

MM Stoica, atac dur la adresa lui Andrei Rațiu după Bosnia – România 2-1

În minutul 44, la scorul de 1-0 pentru România, Rațiu Mingea, deviată inițial de Radu Drăgușin, a ajuns la fundașul lui Rayo Vallecano, care a încercat să respingă, dar a lovit-o defectuos. Benjamin Tahirović a profitat imediat și a restabilit egalitatea, chiar înainte de pauză.

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Andrei Rațiu a fost unul dintre fotbaliștii care l-au dezamăgit pe Mihai Stoica în confruntarea de la Zenica. nu i-a găsit nicio scuză pentru gafa făcută. MM Stoica a amintit și de evoluțiile internaționalului român din precedentele partide ale naționalei. Acesta consideră că Rațiu beneficiază de prea multă indulgență, în ciuda greșelilor repetate.

„Am spus de mult timp că Rațiu face prea multe greșeli la națională. Nu înțeleg de ce trebuie să ne purtăm cu mănuși cu el. Mulțumită lui am primit golul ăla. Cât să mai așteptăm de la el? Am uitat ce a făcut anul trecut, tot cu Bosnia? Îmi era și milă de el când vedeam ce îi făcea Zalewski în meciul cu Polonia. Astăzi a comis-o rău de tot”, a declarat Mihai Stoica la

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Nici Otto Hindrich nu a scăpat de criticile lui MM Stoica! „Mi se pare că e o diferență mare între el și Târnovanu”

Mihai Stoica nu s-a oprit la Andrei Rațiu. În analiza meciului de la Zenica, acesta l-a luat în colimator și pe Otto Hindrich, portarul titularizat de Gică Hagi. Deși nu a comis erori și nu a fost vinovat la goluri, MM a susținut că nu îl consideră suficient de valoros pentru echipa națională. Mai mult, l-a comparat cu Ștefan Târnovanu și a transmis că între cei doi există o diferență enormă.

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„Nu îmi place Hindrich. Nu mi se pare de nivelul ăsta. Nu a făcut greșeli, dar nu îmi place. Nu e strălucit nici cu piciorul. Nici la CFR nu mi-a plăcut. Parcă nu e atlet. Probabil că face un campionat formidabil în Polonia. Mi se pare că e o diferență mare între el și Târnovanu”, a mai spus Mihai Stoica.