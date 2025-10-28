MM Stoica a răbufnit în direct: „Aia a fost bomboana pe colivă”

ADVERTISEMENT

Oficialul campioanei României este supărat pe faptul că echipa pe care reprezintă este nevoită să joace toate meciurile în deplasare.

MM Stoica, semnal de alarmă înainte de debutul FCSB în Cupa României

În comparație, alte favorite la câștigarea trofeului au jucat meciuri pe teren propriu sau urmează să joace acasă. Cei de la CFR Cluj au jucat în Gruia, Universitatea Craiova va evolua contra celor de la Sănătatea Cluj în Bănie, iar partida dintre Dumbrăvița și Rapid va fi în Giulești.

(n.r. – FCSB grupa cea mai grea) Nu grupa, traseul! Păi U Craiova joacă cu Sănătatea Cluj și cu Petrolul. Noi jucăm la Bistrița, Arad și la Craiova! Așa se respectă meritul sportiv. Joci toate meciurile în deplasare. Tocmai asta nu e în regulă. Nu tragi la sorți dintr-o urnă unde anulezi meritul sportiv. Lasă cea mai bine clasată echipă sa joace acasă. Am ajuns de unde jucam în deplasare și cu o echipă din urna noastră să se tragă la sorți dacă să jucăm acasă.

(n.r. – Pe vechiul format FCSB juca până în sferturi în deplasare) O prostie colosală și aia. Atunci englezii sunt mai deștepți decât noi? Îmi vărs amarul. Nu are importanță. Suntem într-o situație dramatică în clasament. Noi ar fi trebuit nu să boicotăm, ci să trimitem pe ăia de 2010-2011 să joace. Așa merită.

Cu noi, Corvinul și-a închiriat nocturnă. Și Suceava, și Baia Mare. Bă, dar și Borcea? Aia a fost bomboana pe colivă! Borcea a cheltuit tot bugetul ca să joace cu noi acasă și să strige un copil tot meciul Kiki, Kiki. Acum să îi auzim pe cei de la Bistrița că probabil o să joace Kiki. Cu noi toată lumea își ia nocturnă”, a spus Mihai Stoica la TV Prima Sport.

FCSB, duel la Bistrița în Cupa României

urmează să aibă primul meci al sezonului în grupele Cupei României contra celor de la Gloria Bistrița, echipă pregătită de Nicolae Grigore, un fost rival al grupării roș-albastre. Trupa lui Elias Charalambous va avea în fața unui stadion plin, care nu a mai văzut de ceva ani o echipă din prima ligă care să vină la Bistrița. Aproximativ 7000 de spectatori vor fi pe stadion la ora partidei și vor face o atmosferă caldă pentru jucătorii echipei gazdă.

Totuși, își doresc să facă un meci bun și chiar prin vocea patronului Gigi Becali au anunțat că unul dintre obiective este să câștige Cupa României, dat fiind faptul că rezultatele din campionat nu au fost bune și un triumf în a doua competiție ar duce la calificarea în preliminariile Europa League.