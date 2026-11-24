Mihai Stoica a plecat în Anglia la doar câteva zile după despărțirea de FCSB! Fostul oficial al roș-albaștrilor nu poate sta departe de fotbal și a ales să urmărească din tribune o partidă din Championship, în care este implicat și internaționalul român Andrei Coubiș.
Mihai Stoica profită din plin de timpul liber după ce, pe 12 noiembrie, și-a dat demisia de la FCSB. Fostul președinte al Consiliului de Administrație se află la Londra, acolo unde a plecat în vacanță alături de fiica sa, Teodora. Nici în capitala Angliei nu a putut însă să stea departe de fotbal.
Cu aproximativ o jumătate de oră înaintea partidei dintre Charlton Athletic și Lincoln City, MM Stoica a publicat pe rețelele de socializare un scurt filmuleț din tribunele stadionului The Valley. Fostul oficial al roș-albaștrilor a avut și un mesaj savuros: „Championship game ’cause Champions League is too mainstream” (n.r. – „Un meci din Championship, pentru că Liga Campionilor este prea populară”).
MM Stoica are ocazia să vadă la lucru și un fotbalist al echipei naționale a României. Andrei Coubiș a fost titularizat în flancul drept al apărării lui Lincoln City într-o partidă extrem de importantă în economia clasamentului. Înaintea etapei cu numărul 17, Charlton ocupa locul 19, cu 17 puncte, în timp ce Lincoln se afla pe poziția a 20-a, cu 15 puncte. Echipa românului vine după patru înfrângeri consecutive.
Andrei Coubiș a devenit un om important în defensiva formației engleze, unde este utilizat atât în centrul apărării, cât și în banda dreaptă. Fotbalistul a fost integralist în ultima etapă de campionat, împotriva lui Wrexham, dar și în cele două partide disputate de România în luna noiembrie, cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, în Liga Națiunilor.