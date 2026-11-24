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Mihai Stoica a plecat în Anglia la doar câteva zile după despărțirea de FCSB! Fostul oficial al roș-albaștrilor nu poate sta departe de fotbal și a ales să urmărească din tribune o partidă din Championship, în care este implicat și internaționalul român Andrei Coubiș.

Mihai Stoica, în tribune la un meci din Championship! Ce partidă a ales să urmărească fostul oficial de la FCSB

Mihai Stoica profită din plin de timpul liber după ce, pe 12 noiembrie, . Fostul președinte al Consiliului de Administrație se află la Londra, acolo unde a plecat în vacanță alături de fiica sa, Teodora. Nici în capitala Angliei nu a putut însă să stea departe de fotbal.

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Cu aproximativ o jumătate de oră înaintea partidei dintre Charlton Athletic și Lincoln City, MM Stoica a publicat pe rețelele de socializare un scurt filmuleț din tribunele stadionului The Valley. Fostul oficial al roș-albaștrilor a avut și un mesaj savuros: „Championship game ’cause Champions League is too mainstream” (n.r. – „Un meci din Championship, pentru că Liga Campionilor este prea populară”).

Andrei Coubiș, titular în meciul urmărit de Mihai Stoica

MM Stoica are ocazia să vadă la lucru și un fotbalist al echipei naționale a României. A într-o partidă extrem de importantă în economia clasamentului. Înaintea etapei cu numărul 17, Charlton ocupa locul 19, cu 17 puncte, în timp ce Lincoln se afla pe poziția a 20-a, cu 15 puncte. Echipa românului vine după patru înfrângeri consecutive.

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Andrei Coubiș a devenit un om important în defensiva formației engleze, unde este utilizat atât în centrul apărării, cât și în banda dreaptă. Fotbalistul a fost integralist în ultima etapă de campionat, împotriva lui Wrexham, dar și în cele două partide disputate de România în luna noiembrie, cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, în Liga Națiunilor.