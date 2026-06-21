MM Stoica a spus totul despre transferurile verii la FCSB: „În august îl aducem”. Ultimele detalii despre Drăguș și Coman

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După un sezon în care FCSB a ratat play-off-ul și a prins loc în Conference League pe ultima sută de metri, Gigi Becali a promis o campanie de transferuri interesantă. Pe lista de achiziții se află și internaționalii Denis Drăguș și Florinel Coman, iar MM Stoica a explicat cum stă situația cu cei doi.

MM Stoica, vești despre posibilitatea ca FCSB să-i ia pe Denis Drăguș și Florinel Coman

Președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” a mărturisit că există o întârziere la ceea ce înseamnă transferurile de vară și a precizat că .

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”Nouă ne mai trebuie patru jucători buni, nu de completare a lotului. Suntem în mare criză de timp. Noi putem aduce orice jucători liber, dar jucătorii liberi sunt slabi. Sau devin liberi cei care cer foarte mulți bani, un milion la semnătură.

În momentul în care vine un fotbalist care vrea 500.000 de euro salariu, jucător extracomunitar, efortul financiar e de 850.000. Pentru 500.000, un atacant trebuie să fie ca Daniel Bîrligea în primul an.

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Dacă Gigi zice ‘fac orice efort să-l iau pe Drăguș’, nu mai e treaba mea. Ai putea să joci cu doi atacanți care ar putea să fie titularii naționalei, Drăguș și Bîrligea. Pe Bîrligea s-au plătit 3 milioane, Drăguș ar veni gratis. Bîrligea avea salariu mic la CFR, la noi e foarte mare”, a declarat Mihai Stoica, la .

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Când s-ar putea întoarce Florinel Coman la FCSB. MM Stoica a găsit atacant

Oficialul FCSB a recunoscut că își dorește foarte mult , însă este conștient de faptul că nu va fi ușor. El a explicat faptul că are în vizor un atacant care ar putea veni în august, dacă nu semnează cu altă formație până atunci.

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”N-am absolut nicio idee despre șansele venirii lui Drăguș. Gigi zice că da. Eu nu știu ce să spun. Eu mi-aș dori să vină și Coman, chiar dacă nu sunt foarte mare amator de reveniri. Coman e un jucător și un om special.

Coman dacă ar veni ar juca atacant, ca la națională. Deci am juca cu doi dintre Coman, Drăguș și Bîrligea. Nu cred, acolo e impresar Pastorello, care are multe relații. Și dacă ar veni, ar veni în august.

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Am ajuns la un nivel la care știu foarte mulți jucători din Europa. Foarte mulți, nu doar pe ăștia mari de-i vedem la televizor. Lista e foarte lungă, sunt foarte diferiți. Eu știu ce vrea Gigi, dar ăia pe care îi vrea el sunt extrem de scumpi. Până la urmă, tot o să luăm.

În august, dacă nu se face transferul la altă echipă al atacantului pe care îl vrem, îl aducem noi. Să dăm 2 milioane acum în loc să dăm 800.000 în august? Sper să se știe la Drăguș cât mai repede”, a spus el.

MM Stoica, surprins de discuția cu Ngezana

În ciuda faptului că s-a arătat pesimist în privința revenirii la timp a lui Siyabong Ngezana din Africa de Sud, oficialul FCSB a mărturisit că și acesta va ajunge direct în cantonamentul din Olanda.

”Ngezana azi m-a întrebat… mi-a făcut o mare surpriză, nu mă așteptam. M-a întrebat dacă să vină joi aici sau direct în Olanda. Și pentru că a fost atât de dulce, o să vină în Olanda. Am spus să i se facă bilet și ne vedem vineri în Olanda. El așa zice. M-a surprins. Stai să vedem. Eram convins că o să vină prin august, dar stai să vedem.

S-a operat, iar prima perioadă de recuperare a făcut-o în Africa de Sud. Voia să facă toată recuperarea acolo, dar i-am zis că singura variantă este să facă recuperarea cu Ovidiu Kurti la bază. Mi-a zis ok și mi-a pus o inimioară (n.r. – râde)”, a precizat MM Stoica.