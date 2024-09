Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit despre transferurile efectuate de cluburile din Superliga în această vară. Oficialul roș-albaștrilor a tras o concluzie și știe cine e păgubitul .

MM Stoica a tras concluzia! Cine este patronul din Superliga care a rămas în pierdere în această perioadă de transferuri

Daniel Bîrligea este, cel mai probabil, transferul perioadei de marcato din această vară. La nivelul noului atacant de la FCSB se poate încadra și revenirea lui Louis Munteanu, însă la CFR Cluj.

Managerul general de la FCSB, Mihai Stoica, e de părere că patronul celor de la Rapid, Dan Șucu, a avut două înfrângeri în această vară, anume ratarea transferurilor lui Daniel Bîrligea și .

„Neluţu Varga are o victorie că l-a luat pe Louis Munteanu, Gigi are şi el o victorie că l-a luat pe Bîrligea, iar Şucu are două înfrângeri. Pentru că ei (n.r. Rapid) au spus că au fost interesaţi, şi de Louis Munteanu, şi de Bîrligea.

Gigi are o victorie şi o înfrângere. Neluţu Varga nu are nicio înfrângere. A jucat o singură partidă, ”apărărea siciliană” (n.r. deschidere din şocul de şah).

Îmi era foarte frică pentru că Gigi va da foarte mulţi bani, pentru că, atunci când se activează, este de nestăpânit. Eu în primul rând nu ştiam dacă Bîrligea vrea să vină la noi.

Gigi a profitat de situaţia în care era CFR, pentru că CFR are un lot foarte mare şi l-au gândit neluând în calcul că vor juca în grupele Conference League”, a spus Mihai Stoica, la .

Gigi Becali era hotărât să plătească o avere pentru Daniel Bîrligea

Patronul echipei, Gigi Becali, a mărturisit că se aștepta ca formația din Gruia să ceară o sumă mult mai mare pentru fotbalist și totodată recunoaște că ar fi fost dispus să achite până la trei milioane de euro.

„Îi mulțumesc lui Varga că el este bărbat, că el ce spune aia face. Îl voiam pe el neapărat, nu l-am luat de ambiție. Mi-a venit să spun la Fanatik că dau 3 milioane pe el. Noroc că mi-am mușcat limba, că eu credeam că vor 6 milioane pe cel mai bun jucător al lor.

Dacă cerea 3 milioane de euro, dădeam pe loc. Eu eram pregătit pentru orice scenariu, de asta nici nu am dormit. Noi am semnat deja, cum să-i iei tu lui Becali jucători când noi am semnat? Dădeam și 4 milioane de euro, era rușinos.”, a declarat Gigi Becali la conferința de presă.