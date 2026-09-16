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Ciprian Marica a lansat o ipoteză surprinzătoare în privința venirii lui Ianis Zicu la FCSB, susținând că Mihai Stoica nu ar fi fost încântat de instalarea fostului internațional pe banca echipei. Oficialul FCSB a răspuns acuzațiilor, în exclusivitate la „MM la FANATIK” și a negat categoric că ar fi avut vreun rol în blocarea negocierilor. Mai mult, Mihai Stoica a explicat cum au stat lucrurile și a vorbit despre tipul de antrenor pe care și l-ar dori la FCSB.

Ciprian Marica a lansat ipoteza privind venirea lui Ianis Zicu la FCSB

Discuția despre Ianis Zicu și FCSB a pornit de la afirmațiile făcute de Ciprian Marica la GSP. Fostul internațional a povestit că a avut o discuție privată cu Zicu și susține că . Marica a indicat, însă, existența unor nemulțumiri în interiorul clubului și a avansat ipoteza că Mihai Stoica s-ar fi opus venirii lui Zicu. Acesta a legat presupusa poziție a managerului FCSB și de relația dintre Zicu și Gigi Becali.

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„Am vorbit, am avut o discuție privată cu Ianis Zicu. Cert e că Becali îl convinsese, dar au fost, însă, unii nemulțumiți pe acolo și nu le convenea, de fapt de asta a și picat venirea lui la FCSB. Eu cred că Mihai Stoica nu era încântat de venirea lui Zicu, iar Zicu și Becali sunt machidoni, vorbesc aceeași limbă, iar Mihai ar fi fost sărit și nu i-ar fi convenit. Atunci, a apărut asta cu galeria. Așa cred eu, e o supoziție“, a declarat Ciprian Marica, la .

Mihai Stoica a negat categoric că s-ar fi opus venirii lui Ianis Zicu

exclusiv la „MM la Fanatik“ și a precizat că afirmațiile lui Ciprian Marica nu au nicio bază reală. Oficialul FCSB a susținut că nu a purtat discuții cu Gheorghe Mustață despre Zicu și că nici măcar nu știa, inițial, despre problemele pe care antrenorul le-ar fi avut în trecut cu liderii Peluzei Nord. Potrivit lui MM Stoica, discuția decisivă a fost purtată între Gigi Becali și Gheorghe Mustață, iar el a aflat ulterior despre situație.

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„Sunt doar supozițiile lui Marica. N-am discutat cu nimeni, nici măcar cu Gheorghe Mustață. Pur și simplu a fost o discuție între Gigi și Gheorghe Mustață, care era cu liderii de la PN. Eu habar n-aveam de problemele pe care le-a avut Zicu cu ei, în trecut. Abia după mi-a spus Mustață. Deci supoziția lui Marica rămâne doar supoziția lui.

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Mi-aș dori din toată inima să fie un antrenor care să vorbească direct cu patronul, iar eu să stau liniștit să mă uit la meciuri. Oamenii sunt într-o mare eroare, nu eu conduc acest club, ci Gigi. Sunt unii cărora le e teamă să vorbească de Gigi și atun ci aleg altă figură. Pe cine să mai aleagă? Am dus eu cu greii, în momente mult mai grele, dar acum? Niciun gram de adevăr în supoziția lui Marica. Nu decideam eu“, a spus Mihai Stoica.

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MM Stoica explică de ce nu poate bloca o decizie luată de Gigi Becali

Managerul FCSB a mers mai departe și a explicat mecanismul prin care sunt luate deciziile la club. Mihai Stoica a susținut că, indiferent de opinia pe care ar avea-o despre un antrenor, nu poate impune patronului o anumită alegere. MM a oferit și un exemplu ipotetic, prin care a încercat să arate că ideea potrivit căreia el ar putea decide cine vine sau nu la FCSB nu are logică.

„Facem un exercițiu cum. Gigi vrea să aducă un antrenor, iar eu nu sunt de acord. Pot eu să decid sau pot să spun – Gigi, eu nu lucrez cu antrenorul respectiv, mă dau la o parte -. Aș putea să spun vreodată – Nu, Gigi, ăsta nu, eu hotărăsc -? Deci vedeți, e o prostie fără margini. Și mi-a zis clar, m-am înțeles cu Zicu. Îmi place cum pune problema, e băiat deștept, dar…“, a continuat oficialul FCSB.

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Ce profil de antrenor își dorește Mihai Stoica la FCSB

După ce a respins acuzațiile lui Ciprian Marica, Mihai Stoica a explicat și ce criterii consideră importante atunci când este ales un antrenor pentru FCSB. Oficialul FCSB consideră că tehnicianul trebuie să fi demonstrat deja ceva la nivelul fotbalului profesionist, existând însă și excepția foștilor jucători importanți ai clubului, care pot beneficia de capitalul de încredere câștigat în perioada în care au evoluat pentru echipă.

„Pentru mine, ca să vii antrenor la FCSB, trebuie să fi demonstrat deja. La fel și în cazul jucătorilor, că nu te alege nimeni dacă n-ai arătat certe calități la altă echipă. Ori ești o fostă legendă a clubului, pentru că modelul ăsta s-a aplicat, nu doar la noi, ci și în țări mai mari. Am avut Mirel Rădoi în 2015 la FCSB fără să aibă o secundă de experiență, dar era Mirel Rădoi. Pe Nicolae Dică l-am adus după ce fusese la FC Argeș în Liga 3, deci fără experiență la cel mai înalt nivel, dar era Nicolae Dică. Marius Baciu a fost căpitanul echipei Steaua, un nume important ca fotbalist“, a continuat MM Stoica.

Mihai Stoica a explicat că, din punctul său de vedere, un antrenor cu performanțe în spate ar face inclusiv munca sa mai ușoară, deoarece presiunea și responsabilitatea ar fi mai clar delimitate: „Sigur că mi-aș dori un antrenor care a făcut performanțe, pentru că, gândind egoist, mi-ar fi și mie mai ușor. Să zică Gigi că are încredere deplină, că se ocupă doar el, cum a fost cazul Edi Iordănescu, cazul Mirel Rădoi la al doilea mandat. Gigi, în cazurile de față, zero influență“.

Mihai Stoica a venit cu propuneri pentru antrenori străini, dar Gigi Becali a refuzat

În final, Mihai Stoica a vorbit și despre preferința sa pentru antrenorii străini. Oficialul FCSB a amintit mai multe exemple de tehnicieni aduși de-a lungul timpului și a explicat de ce consideră că un antrenor din afara României poate gestiona diferit presiunea din jurul echipei. MM a precizat, însă, că, în cele din urmă, decizia îi aparține lui Gigi Becali, iar patronul este cel care stabilește direcția clubului.

„Mi-am dorit antrenor străin, Gigi m-a lăsat și în 2004 l-am adus pe Zenga. Succes! În 2005 l-am adus pe Oleg Protasov, chiar dacă mandatul a fost foarte scurt. L-am adus pe Elias Charalambous, alt succes. Mi se pare că presiunea pe care este silit să o suporte un antrenor român nu este aceeași pe care trebuie să o suporte un antrenor străin. Străinii trec mai ușor peste 7.000 de păreri, nu îi interesează postările și chestiile ăstea. Tocmai de aceea am venit cu propuneri de antrenori străini, dar n-a vrut Gigi. Clar că facem ce zice el, pentru că e echipa lui, sunt banii lui“, a ncheiat managerul FCSB.