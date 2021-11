MM Stoica a dezvăluit al treilea nume pe care Gigi Becali l-a vrut la FCSB: „Toni Petrea nu acceptase din prima. Poenaru era exclus”

Managerul general al vicecampioanei României a spus, fără menajamente, că Nicolae Dică, secundul lui Mirel Rădoi de la naționala României, a fost dorit din nou de Gigi Becali.

Mihai Stoica a spus și că relația dintre Toni Petrea și Gigi Becali va fi diferită față de cea precedentă, din sezonul trecut, în care tehnicianul a terminat pe locul doi campionatul.

MM Stoica a dezvăluit al treilea nume pe care Gigi Becali l-a vrut la FCSB

MM Stoica a dezvăluit al treilea nume pe care Gigi Becali l-a vrut la FCSB, spunând că Nicolae Dică a fost dorit pe banca tehnică a vicecampioanei României:

„Poenaru era exclus din start, singurele nume care s-au pronunțat au fost Nicolae Dică și Toni Petrea. Dică a fost sunat, dar era la națională.

Toni a zis că n-ar prea vrea să vină la prima discuție. După, Gigi i-a spus să se gândească pentru că mai are o variantă.

Toni nu l-a sunat cu un răspuns clar, iar Gigi l-a sunat din nou și a vorbit și colaborarea va fi mai diferită față de ce fusese până acum”.

„Nu e chiar așa de rea colaborarea la Steaua cu Gigi, cel puțin nu atât de rău cum o prezintă el.

Problema e că enervat de un jucător, el dorea să îl schimbe imediat. Am avut și probleme cu un meci în care conduceam la pauză, dar am schimbat jucătorul și am pierdut după. Nu zic că de-asta am pierdut, dar așa a ieșit”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„La noi e pistol cu apă, alții fac schimbări la minutul deja știut”

MM Stoica a continuat și a spus scandalul cu Edi Iordănescu a pornit de la faptul că nu l-a scos pe Constantin Budescu în meciul cu FC Voluntari, scor 0-0, FANATIK:

„Cu Edi e așa cum a a fost. S-a supărat în meciul acela cu Budescu, nu a vrut să-l schimbe. De-acolo a pornit totul, plus că echipa nu juca pe placul lui”.

„În urma mesajelor primite, totul era în regulă, i-a și spus să rămână la echipă și să plece în glorie. A doua zi a fost acel mesaj și era clară situația.

La noi e pistol cu apă, sunt cluburi care fac schimbări și se știu exact și minutele în care se schimbă”, a mai spus MM Stoica.