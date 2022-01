MM Stoica îl critică pe Alex Chipciu: „L-a huiduit tot stadionul cu respect. E ipocrizie!”

Mihai Stoica este de părere că este o ipocrizie să nu te bucuri la un gol marcat, chiar și împotriva fostei echipe, cum a fost și în cazul lui Alex Chipciu, care a cunoscut primele mari performanțe din carieră la FCSB.

MM Stoica a amintit și de faptul că Adrian Ilie a fost huiduit pe stadionul Ghencea, când „cobra” a venit să joace împotriva Stelei cu Valencia.

MM Stoica îl critică pe Alex Chipciu

pe Alex Chipciu, care a refuzat să se bucure după golul marcat pentru CFR Cluj împotriva FCSB-ului: „L-a huiduit tot stadionul, l-a huidui cu respect, mai puțin cei 20 de oameni veniți de la Cluj.

ADVERTISEMENT

E o ipocrizie mare să nu te bucuri când marchezi, eu când am fost la Urziceni mă bucuram din tot sufletul că băteam Steaua”.

„Dacă Chipciu a fost cu adevărat mâhnit că a marcat împotriva noastră, atunci să câștigăm noi campionatul, iar dacă nu, să câștige ei campionatul.

ADVERTISEMENT

Eu știu cum e jucătorul, despre ce vorbim. La noi a fost huiduit Adrian Ilie, care a fost legendă, când venise cu Valencia”, a mai spus MM Stoica, la TV .

Managerul general al FCSB-ului a vorbit din nou despre momentul în care Ciprian Deac se putea transfera la FCSB și a povestit ce a discutat cu , despre mijlocașul clujenilor:

ADVERTISEMENT

„Deac este CFR, dar el fusese doi ani în Kazahstan la Tobol și la Aktobe și nu prea evoluase cine știe ce, nici la Rapid. Eu spun ce mi-a spus Edi, că Deac e băiat foarte bun, profesionist, dar poate juca doar la CFR.

Dacă îl scoți din zona lui de confort, nu mai are evoluțiile bune. În rest nu mai comentez mai mult, nu mai spun nimic”.

ADVERTISEMENT

„Ar fi fost cam forțat să mă bucur!”

La finalul meciului cu FCSB, de a se bucura la golul marcat împotriva fostei echipe, declarând că ar fi fost forțat să celebreze reușita:

„Ar fi fost cam forțat să mă bucur. Am avut parte de lucruri frumoase la Steaua, am luat multe trofee. Suporterii m-au primit destul de bine aici. Am fost stelist când eram mic, nu am ascuns niciodată.

ADVERTISEMENT

Sincer, dacă aș fi fost vreodată întrebat de treaba asta cu Steaua şi FCSB aş fi fost de partea asta clar. Acum și mai mult, datorită atmosferei din seara asta, cred că asta e echipa Steaua Bucureşti”.

„Dar acum pun toate sentimentele la clubul la care sunt. Mă simt foarte bine la Cluj, fetele mele s-au acomodat foarte bine”, a declarat Alex Chipciu.