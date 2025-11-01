MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a făcut o analiză obiectivă a ceea ce se întâmplă cu FCSB în acest sezon, mai ales în SuperLiga. Înaintea etapei a 15-a, ultima din turul sezonului regulat, campioana en-titre e pe locul 11, la trei lungimi de play-off.

Mihai Stoica, despre situația critică de la FCSB

Etapa a 15-a din SuperLiga este una foarte importantă, în special pentru echipele din partea superioară a clasamentului. În ultima rundă din turul sezonului regulat au fost programat derby-urile Dinamo – CFR Cluj, U Cluj – FCSB și Universitatea Craiova – Rapid.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Îți dorești ceva la Craiova – Rapid?) Nu. Nu discut de alte meciuri. Suntem pe locul 11. Aș fi penibilul penibililor. Orice în viața asta, dar mă feresc să ajung ridicol. Iar eu să vorbesc de primele două echipe din clasament? Una e la 15 puncte de noi. Cealaltă e la 12 puncte. Există Botoșani la 15 puncte de noi. Noi avem trei echipe la care ne uităm cu binoclul și nu le vedem. Să vorbesc ce rezultat îmi doresc? Ridicol nu ajung.

Când o să ajungem, dacă o să ajungem în sezonul regulat la sub 10 puncte de locul 1. Dacă am ajunge la sub 10 puncte de locul 1, aș începe să mă gândesc chiar la titlu. Dar acum aș fi penibil. Dacă noi nu batem la Cluj terminăm cu golaveraj negativ. În condițiile în care am bătut UTA 4-0. Nu cred că a fost Steaua/FCSB în situația să termine turul campionatului cu golaveraj negativ. Suntem pe fundul prăpastiei. Că ai bătut 4-0 UTA nu înseamnă nimic”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM LA FANATIK”.

ADVERTISEMENT

Cupa României, obiectiv la FCSB

Având în vedere situația din clasament, FCSB are obiectiv în acest sezon și câștigarea Cupei României. În runda inaugurală, FCSB n-a mai câștigat din 2020 Cupa României.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cupa e obiectiv?) Da, bineînțeles. E obiectiv, obiectiv. Când ziceam că e competiția loserilor o ziceam când luam campionate. Dar acum, ce să mai… Zici și tu ceva ce îți convine. Dar o ziceam eu ăla vechi. Acum nu o mai zic. Ar fi culmea să fii acum sarcastic când tu ești în situația în care ești.

Ce e extrem de important e că e posibil ca cel mai mare câștig din perioada asta să fie meciul cu Metaloglobus. Dacă jucătorii au simțit umilința în proporție de 10% la cum am simțit-o eu, atunci niciodată nu se vor mai prezenta la un meci cu o echipă inferioară la modul ăsta. Mie mi-a fost atât de jenă la meciul ăla încât nu știam cum să fac să nu ies din casă să mă întâlnesc cu oamenii. E posibil să fie mare câștig.

ADVERTISEMENT

Dacă noi reușim umilința aia să o transformăm în ceva care să ne facă să ne prezentăm altfel, atunci e bine că s-a întâmplat așa”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

Denis Alibec e dorit la U Cluj

Mihai Stoica a vorbit și despre situația lui . Radu Constatea, președintele lui U Cluj, a declarat că din iarnă îl dorește pe vârful campioanei României.

„Cât a jucat în România, Denis Alibec n-a prea fost obișnuit să nu joace titular. Denis face în ianuarie 35 de ani. Când ți se întâmplă o chestie de genul ăsta, bineînțeles că nu știi cum o privești. Era normal ca el să fie marcat de treaba asta.

Când el a venit la noi cred că a fost conștient că titular e Bîrligea. Cu câteva zile înainte de primul meci, de Supercupă, Bîrligea s-a accidentat. Pentru Denis Alibec era clar că două luni e titular postului. După 8 minute s-a accidentat. Cât să fii de puternic să nu recepționezi greu un șoc de genul ăsta? După care au revenit amândoi în același timp, a apărut și Thiam. Era clar că Denis oricâtă maturitate a căpătat, la vârsta pe care o are, nu avea cum să un resimtă locul ăsta. Iar acum e o luptă acerbă pentru titularizare acolo.

(n.r. – dacă pleacă Alibec din iarnă) Nu știu. El știe asta. Nu am cum să fac un subiect din asta. Nu mă duc la noapte la echipă să îl întreb pe Denis ce face. Acum toată lumea trebuie să fie concentrată. Sunt meciuri multe până de Crăciun. El are contract până vară.

El în vară era convocat la echipa națională. El e un jucător important pentru fotbalul românesc. Noi, la un momentdat, ne gândeam să jucăm cu amândoi. Situația a fost generată de accidentări.

Eu pe Alibec l-am văzut tot timpul ca pe un tip copilăros. De ce? Reacțiile lui sunt cele pe care le aveam la juniori. Nu le mai face acum. Dar le-a făcut până la 30 și ceva de ani. Dar e un băiat foarte, foarte bun. Puțini fini observatori au văzut. Olaru l-a lăsat să bată penalty, s-a închiat invocând divinitatea ca Alibec să marcheze, mai mulți jucători importanți s-au dus să se bucure cu el. De ce? Pentru că Alibec e un băiat foarte bun. Țin toți la Alibec.

E un băiat de vestiar, un băiat cu un caracter foarte frumos. Chiar dacă făcea ce făcea și părea că e o problemă în vestiar. Șumi vine la tine. A avut reacții și la adresa lui. Șumudică nu i-a răspuns niciodată pentru că știa că e băiat prea bun. Toată lumea ține la el, nu ai cum să nu ții la el”, a mai spus MM Stoica.

Ce se întâmplă cu Dennis Politic la FCSB: „Gigi nu are răbdare”

Mihai Stoica a comentat și situația lui În 18 meciuri, fostul căpitan a reușit să marcheze 2 goluri.

„Problema e în felul următor. Gigi e un om care n-are răbdare. Mai departe. Există o mare inflație pe posturile astea două, la număr 9 și la partea stângă. La număr 9 sunt trei jucători, la partea stângă sunt mai mulți jucători. Poate juca acolo și U21, Stoian, poate să joace Octavian Popescu, Thiam, Cisotti, mai nou Olaru. Tu trebuie să fii foarte bun ca să rămâi în echipă.

Jucător venit din căpitan la Dinamo, care acum nu pare că s-ar fi impus titular aici. Când ești obișnuit să joci și deodată nu mai joci e clar că e o situație nouă.

La o altă echipă, altcineva poate să stea mult după un jucător. Aici trebuie să te impui jucând foarte bine. Nu e caz nici la Dennis Politic, nici la Denis Alibec”, a conchis Mihai stoica.