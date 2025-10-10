Sport

MM Stoica, analiză tăioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru

Mihai Stoica a văzut victoria României cu Republica Moldova, 2-1, și a venit cu concluziile aspre în urma întâlnirii de pe Arena Națională, în care Ianis Hagi a strălucit.
Mihai Alecu
10.10.2025 | 16:33
Analiza lui MM Stoica după România - Moldova 2-1

Tricolorii au reușit să se impună, cu 2-1, împotriva vecinilor de peste Prut, meci la care MM Stoica nu a fost impresionat de debutantul Lisav Eissat.

Mihai Stoica, oficialul FCSB, a avut doi remarcați după România – Moldova. Ce spune de prestația lui Ianis Hagi, revenit la echipa națională

În așteptarea meciului cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale, România a avut un amical cu Moldova, partidă la care Mircea Lucescu a mizat pe mai mulți fotbaliști care nu au multe minute la națională sau care s-au aflat chiar la debut. Mihai Stoica a analizat cele petrecute pe cel mai mare stadion al țării și, pe lângă nivelul scăzut al adversarului, acesta a remarcat și doi tricolori, pe Ianis Hagi și Olimpiu Moruțan.

„Noi, oricum, o să fim la baraj, și chiar dacă luam locul 2, nu eram în primele 8 pentru a juca acasă. Meciul cu Moldova a fost un antrenament, seniorii cu juniorii, dar juniorii au fost foarte supărați, că pe Ianis Hagi l-au capsat de vreo 3 ori, nu am înțeles. Borș, dacă nu a dat în Ianis. Cu tot respectul pentru frații noștri, mulți jucători au fost în România și au fost neperformanți în România. Damașcan, Boiciuc, care e în Liga 2, Rață, fotbalist bun la vremea lui, dar care e rezervă acum la FC Argeș.

Ianis Hagi și Olimpiu Moruțan au fost jucătorii care au sclipit, dar împotriva cui? Asta e problemă. Putem să ne exprimăm apropiat de nivelul la care am făcut-o ieri împotriva Austriei? Cred că ei o să aibă mingea mai mult, chiar dacă noi avem nevoie de victorie. Amicalul ăsta nici nu cred că i-a convenit lui Mircea Lucescu. Mi se pare ciudat că ești obligat. Singura mare urmare e că s-a mai stricat terenul pe Arena Națională, unde o să jucăm și noi, și Dinamo”, a spus MM Stoica la emisiunea MM LA FANATIK.

Lisav Eissat, sub lupa lui Mihai Stoica. Conducătorul de la FCSB, fără milă

Jucătorul descoperit de FRF tocmai în Israel, Lisav Eissat, a fost la debutul pentru națională, iar Mihai Stoica nu a fost impresionat. Acesta crede că un sistem cu 5 fundași, care nu se joacă la națională, ar putea să-l ajute mai mult pe fundașul central.

„Nu știu de unde să-l iau pe Eissat. Noi îl vrem fundaș central în 4, nu o să jucăm în 3 niciodată. În 3 mi se pare interesant, dar noi nu o să jucăm niciodată așa. În 3 văd echipa națională a Israelului. Cu Italia, au jucat meciul ăla, cu fostul cuplu de fundași centrali de la Maccabi Tel Aviv, care era problema lor anul trecut. Dacă el, nu s-a putut impune, nu a atras atenția selecționerului Israeulului, poate fi variantă la noi? Meciul ăsta pentru mine nu a avut nicio relevanță în evaluarea lui Eissat.

Nu mi s-a părut nimic. Un jucător fără talie, puternic, cu un picior bun, dar trebuie să-l vezi contra unor adversari care îți pun probleme. A fost o fază în care a greșit și era să luăm gol. Dacă o să joace vreodată vreau să-l văd contra unui adversar care îi scoate calitățile în evidență. Are un picior bun, construiește bine, dar încă o dată spun, împotriva cui? Ce are el important e că joacă la o echipă bună, Maccabi Haifa, și nu joacă pentru că ar fi o regulă U21″, a fost analiza lui MM Stoica.

Kevin Ciubotaru nu are loc la FCSB. Concluzia clară trasă de MM Stoica după debutul jucătorului la echipa națională

Un alt fotbalist care a fost la debut, Kevin Ciubotaru, a primit verdictul de la conducătorul FCSB. Jucătorul lui Hermannstadt ar fi și el, de asemenea, mai bun într-un sistem cu 5 fundași, în care să poate juca fără griji defensive suplimentare.

„Niciodată nu poate să joace fundaș stânga în 4 (n.r. Kevin Ciubotaru). E foarte bun ofensiv. Dacă vrei să joci 4-2-3-1 îl văd mai mult sus. Nu pare foarte interesat de faza defensivă. Iar pentru mine, când joci în 4, cel mai important e să știi să te aperi. Nu, niciodată nu-l văd la FCSB. Sunt jucători care sunt foarte buni într-un sistem cu 5, cum e Dumfries, la Inter. Rar e unul ca Hakimi care poate și în 4, și în 5”, a mai spus MM Stoica.

Analiza lui MM Stoica după victoria României cu Moldova. Ce spune de Ianis Hagi

