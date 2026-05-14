MM Stoica, anunț teribil pentru o echipă din SuperLiga: „N-au licență, se chinuie degeaba. Am vorbit cu președintele”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mihai Stoica știe că Unirea Slobozia nu va lua licența de SuperLiga

Meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia continuă și la o zi distanță după ce Mihai Stoica (61 de ani) le-a transmis ialomițenilor că nu vor lua licența de SuperLiga și că nu vor mai juca în primul eșalon din sezonul viitor.

Unirea Slobozia a încurcat-o pentru a doua oară pe FCSB în Ghencea în acest sezon. După victoria cu 1-0 din turul sezonului regulat, ialomițenii au făcut și un egal, scor 0-0, în penultima etapă din play-out. A doua zi după meci, Mihai Stoica s-a arătat deranjat de jocul dur al echipei lui Claudiu Niculescu.

În plus, Meme Stoica le-a tăiat elanul ialomițenilor, care speră să joace și de la anul în SuperLiga României. Pe lângă faptul că e pe loc direct retrogradabil și nici nu o va lua, e convins președintele C.A. de la FCSB.

„Am început foarte bine, în a doua am încercat și o altă formulă. Ne pregătim de baraj, e clar. Nu mi-a plăcut cum s-a prezentat Slobozia. Au jucat foarte, foarte dur. În minutul 23 au fost patru faulturi în aceeași fază. Dar, mă rog, să zicem că oamenii au reușit să își îndeplinească obiectivul. Au făcut același rezultat ca Sibiu la Metaloglobus, chiar dacă era greu să obțină punctul ăsta. Doar că înțeleg că nu au licență și se chinuie degeaba.

Ei tot speră să obțină de la TAS ceea ce nu au obținut de la Federație. Dar mi-e greu să cred că TAS-ul va da contra Federației… Din ce am vorbit cu președintele Lemnaru ar avea probe noi la dosar. E vorba de punctajul academiei. Acolo nu au punctat. Însă e o mare problemă. O spun că știu foarte bine. Sunt cluburi care nu sunt controlate așa cum trebuie și care punctează la academie la capitolele la care nu ar trebui să puncteze”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

