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MM Stoica anunță o schimbare radicală la FCSB în acest sezon: „Rușinea poate fi ștearsă”

După trei ediții consecutive în care a părăsit competiția încă din faza grupelor, FCSB este hotărâtă să atace trofeul. Mihai Stoica a făcut anunțul despre strategia din acest sezon: „Rușinea o ștergem doar cu eventul”
Ciprian Păvăleanu
20.08.2026 | 06:20
MM Stoica anunta o schimbare radicala la FCSB in acest sezon Rusinea poate fi stearsa
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FCSB vrea să facă eventul în acest sezon pentru a spăla rușinea eliminării din cupele europene. Foto: Sportpictures.eu
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Cupa României Betano a fost un obiectiv pe care FCSB l-a tratat cu minimum interes în ultimii ani, mai ales de când a fost schimbat sistemul competițional. După trei ani consecutivi în care n-a trecut de faza grupelor, Mihai Stoica anunță că obiectivul din acest an este câștigarea trofeului.

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După ce au părăsit cupele europene încă din turul al doilea preliminar, FCSB se poate concentra pe competițiile interne. Modul în care au fost eliminați din UEFA Conference League a fost de-a dreptul rușinos, după ce au pierdut cu 3-7 la general împotriva letonilor de la Auda.

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Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a explicat că fanii vor putea fi îmbunați doar cu câștigarea unor trofee în acest sezon. Roș-albaștrii nu se mulțumesc doar cu campionatul, ci vor să realizeze eventul: „Acum e diferit față de anii trecuți. Atunci eram nemulțumiți de faptul că jucam doar în deplasare. Se anula meritul sportiv și ne-am luptat pentru acest lucru. Este o mică victorie, pentru că doar noi am țipat că nu este în regulă sistemul.

Anii trecuți eram și în cupele europene, iar acum nu mai suntem, deci o vom trata serios. Este și un deziderat al suporterilor. Multă lume a considerat o mare rușine eliminarea noastră, fiindcă nu s-a mai ținut cont de arbitraj, dar această rușine poate fi ștearsă doar cu un event”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport 1.

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FCSB nu a trecut niciodată de faza grupelor în Cupa României Betano

Deși noul sistem cu grupe este implementat de trei sezoane, FCSB nu a reușit în niciunul dintre ani să depășească faza grupelor. În primul an cu noul sistem, roș-albaștrii au părăsit competiția de pe locul 3, în fața lor fiind Oțelul Galați și FC U Craiova 1948.

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În următorul sezon, la finalul căruia FCSB reușea un parcurs european de vis și câștiga al doilea titlu consecutiv în SuperLiga României, echipa antrenată la acea vreme de Elias Charalambous a terminat iarăși pe locul 3, într-o grupă din care s-au calificat Metalul Buzău și Universitatea Craiova. FCSB a terminat la egalitate de puncte cu oltenii, însă departajarea s-a făcut pe baza meciului direct, câștigat de U Craiova.

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În ultimul sezon, FCSB a terminat doar peste Sănătatea Cluj în grupă, echipă de Liga a III-a. Roș-albaștrii au adunat 4 puncte din 3 meciuri și au fost întrecuți în clasament de Petrolul, UTA, Gloria Bistrița și U Craiova.

Când a câștigat FCSB ultima dată eventul în România

Ultima dată când FCSB a reușit această performanță, aceea de a câștiga campionatul și Cupa României în același sezon, se întâmpla acum mai bine de un deceniu. Sub comanda lui Costel Gâlcă, roș-albaștrii reușeau să câștige „tripla” în sezonul 2014/2015, după ce au ieșit victorioși și în Cupa Ligii României.

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De la acel sezon în care au câștigat tot ce se putea, FCSB a mai obținut doar cinci trofee într-o perioadă destul de lungă de timp. Formația patronată de Gigi Becali a câștigat campionatul în 2023/2024 și 2024/2025, Cupa României în 2019/2020 și Supercupa României în 2023/2024 și 2024/2025.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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