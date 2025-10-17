MM Stoica are un mesaj pentru UEFA după ce Cupa Campionilor a dispărut din palmaresul FCSB

Informația prezentată de FANATIK, că UEFA a decis să a rămas fără Cupa Campionilor în palmares, îl lasă rece pe Mihai Stoica.

Mihai Stoica, reacție categorică după ce UEFA i-a șters FCSB-ului Cupa Campionilor din palmares

Oficialul campionei spune că formația pe care o reprezintă este continuatoarea echipei din 1986, asta după ce, în 2003, a preluat coeficientul UEFA. Acesta specifică și faptul că FCSB nu a primit vreo notificare cu privire la această schimbare din partea forului european.

„Chiar mă lasă rece chestia de pe site-ul UEFA. Noi suntem FCSB, am câștigat ultimele două campionate, două Supercupe, ne-am calificat de două ori în Europa League. Nu ne afectează în niciun fel. Probabil vom fi înștiințați de cineva de la UEFA sau, cine știe, ce o fi făcut cineva de la site-ul UEFA.

Știi ce e posibil, în opinia mea? Steaua în 1985-1986 avea o siglă. Seamănă cu cea din 2003, dar e alta. S-ar putea ca UEFA să caute sigla pe care o avea în 1986. Era foarte simplu să ia logo-ul de la CSA, era foarte simplu. E haos acolo, îți dai seama. Ce este important este că noi suntem continuatoarea. Când s-a trecut în 2003 am plecat cu coeficientul făcut până atunci. L-am mai îmbunătățit, l-am mai stricat”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Florin Talpan continuă războiul cu FCSB. Ce spune juristul de la Steaua

rămâne un aprig adversar al celor de la FCSB și spune că a făcut cerere la UEFA pentru ca lucrurile să se schimbe, fapt ce tocmai s-a întâmplat. De altfel, cei de la Steaua au câștigat, în instanță, palmaresul până în 1998.

”Eu am notificat UEFA de nenumărate ori. FCSB nu a câștigat niciodată Cupa Campionilor Europeni. FCSB nu a fost și nu va fi vreodată Steaua. Este un club înființat în anul 2003. Eu am câștigat marca Steaua București, numele Steaua București și palmaresul echipei de fotbal Steaua București. Dacă eu nu mă luptam, totul rămânea la Becali. Ministerul Apărării Naționale trebuie să îmi recunoască realizările notabile și să îmi acorde ceea ce merit de urgență”, a spus Florin Talpan pentru FANATIK.