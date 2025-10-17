Sport

MM Stoica are un mesaj pentru UEFA după ce Cupa Campionilor a dispărut din palmaresul FCSB

Mihai Stoica a reacționat după ce pe site-ul UEFA, cei de la FCSB, nu mai au în palmares Cupa Campionilor din 1986. Oficialul campioanei României spune, totuși, că formația pe care o reprezintă este continuatoarea.
Mihai Alecu
18.10.2025 | 00:01
MM Stoica are un mesaj pentru UEFA dupa ce Cupa Campionilor a disparut din palmaresul FCSB
ULTIMA ORĂ
Ce spune MM Stoica despre decizia UEFA

Informația prezentată de FANATIK, că UEFA a decis să facă modificări pe site și FCSB a rămas fără Cupa Campionilor în palmares, îl lasă rece pe Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, reacție categorică după ce UEFA i-a șters FCSB-ului Cupa Campionilor din palmares

Oficialul campionei spune că formația pe care o reprezintă este continuatoarea echipei din 1986, asta după ce, în 2003, a preluat coeficientul UEFA. Acesta specifică și faptul că FCSB nu a primit vreo notificare cu privire la această schimbare din partea forului european.

„Chiar mă lasă rece chestia de pe site-ul UEFA. Noi suntem FCSB, am câștigat ultimele două campionate, două Supercupe, ne-am calificat de două ori în Europa League. Nu ne afectează în niciun fel. Probabil vom fi înștiințați de cineva de la UEFA sau, cine știe, ce o fi făcut cineva de la site-ul UEFA.

ADVERTISEMENT

 Știi ce e posibil, în opinia mea? Steaua în 1985-1986 avea o siglă. Seamănă cu cea din 2003, dar e alta. S-ar putea ca UEFA să caute sigla pe care o avea în 1986. Era foarte simplu să ia logo-ul de la CSA, era foarte simplu. E haos acolo, îți dai seama. Ce este important este că noi suntem continuatoarea. Când s-a trecut în 2003 am plecat cu coeficientul făcut până atunci. L-am mai îmbunătățit, l-am mai stricat”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Florin Talpan continuă războiul cu FCSB. Ce spune juristul de la Steaua

Juristul Florin Talpan rămâne un aprig adversar al celor de la FCSB și spune că a făcut cerere la UEFA pentru ca lucrurile să se schimbe, fapt ce tocmai s-a întâmplat. De altfel, cei de la Steaua au câștigat, în instanță, palmaresul până în 1998.

ADVERTISEMENT
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Digi24.ro
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului

”Eu am notificat UEFA de nenumărate ori. FCSB nu a câștigat niciodată Cupa Campionilor Europeni. FCSB nu a fost și nu va fi vreodată Steaua. Este un club înființat în anul 2003. Eu am câștigat marca Steaua București, numele Steaua București și palmaresul echipei de fotbal Steaua București. Dacă eu nu mă luptam, totul rămânea la Becali. Ministerul Apărării Naționale trebuie să îmi recunoască realizările notabile și să îmi acorde ceea ce merit de urgență”, a spus Florin Talpan pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de...
Digisport.ro
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Fotbaliștii Farului au „explodat” la adresa lui Radu Petrescu după 0-0 cu FC...
Fanatik
Fotbaliștii Farului au „explodat” la adresa lui Radu Petrescu după 0-0 cu FC Argeș: „Mi-a spus numai ‘Pleacă, pleacă, pleacă!’” / „Ar trebui chemat la interviuri”
Giovanni Becali intervine în scandalul lui Gigi Becali cu gloriile de la Steaua:...
Fanatik
Giovanni Becali intervine în scandalul lui Gigi Becali cu gloriile de la Steaua: „Merg la Bolojan. Așa, și?”
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate
Fanatik
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Florin Bratu, îndurerat după ce fostul său conducător a fost ucis cu bestialitate...
iamsport.ro
Florin Bratu, îndurerat după ce fostul său conducător a fost ucis cu bestialitate în fața casei: 'A fost un om inimos, foarte atașat de echipă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!