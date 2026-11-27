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În cadrul celei mai noi ediții a emisiunii ”MM la FANATIK”, fostul conducător de la FCSB a comparat eșecul suferit de U Craiova la Brighton cu cel înregistrat de ”roș-albaștri” în fața lui Manchester City. MM Stoica (61 de ani) este convins că oltenii vor face un punct din următoarele două jocuri și se vor califica mai departe.

MM Stoica, analiză amplă după Brighton – U Craiova 4-0

În analiza pe care a făcut-o partidei din etapa a 4-a din Conference League, MM Stoica a comparat duelul cu unul de box și a explicat de ce aduse campioanei României pentru faptul că nu s-a dus la Brighton să atace.

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”L-am auzit pe Adrian Mutu spunând că: ‘Da, nu e diferența mare. Am văzut și la FCSB nu știu ce’. Aici îmi permit să-l contrazic, pentru că cel puțin ultimul meci al nostru împotriva unei echipe din Premier League a fost împotriva lui Manchester United și în niciun caz n-a fost diferența pe care am văzut-o aseară la Brighton – Craiova.

Ambele echipe au jucat tot așa, cu 5-6 titulari. E adevărat, însă, că una e să joci acasă, alta e să joci în deplasare. Mi se pare Brighton mai bună decât era Manchester United când am jucat noi împotriva lor, dar nici n-am văzut-o pe Brighton la nivelul la care a fost City când ne-au spulberat în 2016. Atunci era Guardiola la primul meci în Europa cu City. Am avut noi șansa asta să-l prindem pe Guardiola la primul meci în Champions League.

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Diferență mult prea mare de valoare, dar cred că pe undeva e normal să abordezi cum a abordat Craiova și să te sperii. Am văzut așa un meci de box între un boxer de pană împotriva unui boxer de supergrea și tehnic. Multă lume zice: ‘Da, păi du-te și atacă-l!’. Păi da, dacă îl ataci, te descoperi. Dacă ai lăsat garda jos și te-a prins, una e să pierzi prin knockout, alta e să pierzi la puncte. Craiova s-a chinuit să piardă la puncte meciul ăsta.

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Pe undeva faptul că Screciu a fost eliminat n-a fost o tragedie, pentru că oricum meciul curgea la fel. Adică și în 11 contra 11… În 10 au fost motivați să nu iasă de acolo, dar nu prea aveau soluție. La ce joacă Brighton cu Hurzeler nu prea ai soluții, mai ales acasă. Păreau că sunt 15 și până la urmă dacă joci 15 contra 11 sau 15 contra 10 tot aia e. Sigur că 4-0 rămâne 4-0”, a declarat Stoica, la ”MM la FANATIK”.

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Universitatea Craiova este ca și calificată în play-off

Fostul conducător de la FCSB consideră că Universitatea Craiova nu poate să piardă calificarea în primăvara Conference League, fiind foarte sigur că oltenii vor scoate cel puțin un punct din duelurile cu Kairat și FC Copenhaga.

”Nu prea am eu încredere în sumarul făcut de cei de pe la platformele astea, dar la un moment dat acolo apărea ocazii mari 10-0. Aia e, atât se poate. Important e pentru Craiova să nu piardă împotriva Kairatului, dacă cumva se întâmplă acolo o nenorocire, să nu piardă cu Copenhaga. Acolo sunt meciurile la care poți face puncte și merge mai departe.

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Craiova n-a jucat rău cu Getafe, care a venit tot așa, cam în aceeași formulă în care a fost și Brighton aseară. Craiova a câștigat unde trebuia, în Andorra, unde Copenhaga a pierdut ieri. A câștigat acasă cu Egnatia. Sunt simple lucrurile cu calificarea. Craiova e calificată. Face un punct din astea două meciuri fluierând. Un punct e suficient”, a spus Stoica.

Cine este adevăratul star de la Brighton

În analiza făcută la ”MM la FANATIK”, el a vorbit despre trei jucători de la Brighton pe care i-a întâlnit de-a lungul timpului cu FCSB și care au crescut enorm, însă consideră că principalul artizan al jocului fabulos prestat de englezi este .

”Am văzut o chestie foarte importantă aseară. Trei jucători care au jucat ieri la Brighton îi știam foarte bine, pentru că au jucat contra noastră. Osman a jucat contra noastră când era la Nordsjaelland. L-a spulberat Pantea. L-a spulberat.

Costinha și cu Kostoulas au jucat contra noastră cu Olympiacos. A fost un meci pe care l-am dominat cap-coadă și când am fost în 10. Jumătate de oră după eliminarea lui Bîrligea i-am dominat, marea echipă Olympiacos n-a existat la București, nu au avut nici măcar jumătate de ocazie. Au avut un gol anulat pe motiv de ofsaid, în rest n-au ajuns la poartă.

Tocmai de aia cred că vedeta numărul unu a lui Brighton este Fabian Hurzeler. Pentru că el a luat niște jucători normali și, am să-l citez pe Ionuț Chirilă: ‘I-a înregimentat în trasee’. Joacă fotbal foarte bun. I-am văzut cu Arsenal. Ok, cu câțiva titulari lipsă au fost ieri, dar n-are importanță, că ideea e aceeași.

Craiova oricum e la ora actuală echipa care domină fotbalul autohton. Să bați 6-2 în deplasare, să bați 5-0 în deplasare, nicio echipă nu prea a făcut asta în ultima vreme și nici nu mai știu de când a fost o echipă care să câștige cu asemenea ușurință meciurile în campionat. Doar că Brighton e o echipă de nivel Champions League. Joacă extrem de latin cu un antrenor neamț”, a afirmat MM Stoica.

”Săgeți” către conducătorii lui Manchester United

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii ”MM la FANATIK”, dacă o selecționată din SuperLiga ar putea să facă față într-un meci oficial cu toată echipa lui Brighton, fostul oficial a dat un răspuns ferm.

”Cred că ar lua vreo șase. O selecționată nu poate niciodată să fie la nivelul unei echipe de club care are trasee. Să presupunem că joacă în aceeași echipă. 266 de milioane are Brighton buget și are un antrenor care se anunță rising star (n.r. – stea în ascensiune) și care probabil nu știu ce clauză are, dar probabil că i se va achita clauza.

Ca să te gândești cât de neprofesionist este condus clubul Manchester United, a fost pe lista lor și nu l-au luat. Și l-au luat pe Pochettino, care n-a câștigat nimic în viața lui. În condițiile în care au bani. Eu am păreri destul de bune despre Pochettino. Doar că ori aduci un vizionar, un inovator, ori aduci un antrenor care să fie obișnuit să câștige ceva. El nu e nici una, nici alta”, a precizat MM Stoica.