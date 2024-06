MM Stoica, bucuros după ce FCSB a evitat un adversar la tragerea la sorți: „Deplasarea ne costa mai mult decât cantonamentul”

Mihai Stoica este fericit de tragerea la sorți din preliminariile UEFA Champions League, FCSB urmând să întâlnească cel mai „accesibil” adversar posibil.

MM Stoica, bucuros după ce a evitat un adversar la tragerea la sorți: „Deplasarea ne costa mai mult decât cantonamentul”

. Echipa antrenată de Elias Charalambous a avut noroc la tragerea la sorți și a picat cu cel mai slab cotat adversar, Virtus AC. Primul meci va avea loc în San Marino, pe 9/10 iulie, iar returul se va juca la București o săptămână mai târziu.

Preşedintele Comisiei de Administraţie de la FCSB, s-a arătat mulțumit de tragerea la sorți, oficialul bucurându-se în primul rând de evitarea campioanei din Kazahstan. MM Stoica e de părere că o deplasare în Kazahstan ar fi avut costuri ridicate și totodată deplasarea ar fi fost obositoare.

„Da, aşa se vede (n.r. despre FCSB că este mare favorită). Două zile am folosit în gând cuvinte inferioare când am văzut grupa de 4 hărăzită din motive geografice. N-am înţeles niciodată de ce Kazahstan are echipă în Liga Campionilor, că nu e în Europa.

Eu eram sigur că jucăm cu Ordabasy, deja mă uitam la nişte hoteluri bune, dar deplasarea ne costa mai mult decât cantonamentul de aici (n.r. din Olanda). Dacă nu găseam charter, noi trebuia să mergem prin Dubai, zburam 5 ore până acolo, escală şi încă trei ore şi jumătate. Fără escală făceam 7 ore pe puțin.

Nu doar că am scăpat de deplasarea asta, am scăpat şi de un meci mai dificil, de un Dinamo Batumi. Deplasarea care urmează pentru noi e… Prelungită un pic vacanţa”, a spus Mihai Stoica, pentru .

Cine e adversara FCSB-ului din UEFA Champions League

după o pauză de aproape un deceniu, gruparea roș-albastră calificându-se astfel în turul întâi al preliminariilor UEFA Champions League.

Trupa antrenată de Elias Charalambous se pregătește să „dea piept” cu echipa campioană din San Marino. Virtus AC a reușit să triumfe în premieră în acest sezon în campionatul intern.

Virtus AC a fost fondată în anul 1964. Cota de piaţă a lotului este de 1,04 milioane de euro, pe când campioana României este cotată la aproape 35 de milioane de euro. Cel mai bine cotat jucător al adversarilor este Alessandro Pecci, evaluat la 125.000 de euro, pe când „starurile” Florinel Coman și Olaru de la FCSB sunt cotați la 7 milioane de euro fiecare.