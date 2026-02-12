MM Stoica, categoric după Universitatea Craiova – FCSB: „E jenant!”

ADVERTISEMENT

a avut o reacție categorică după duelul din Bănie, care a rezultat în eliminarea FCSB-ului din Cupa României. Oficialul trupei bucureștene e de părere că arbitrul a comis o eroare gravă și a decis astfel scorul final, 2-2.

Mihai Stoica, verdict categoric după faza controversată de la Universitatea Craiova – FCSB 2-2

Universitatea Craiova a deschis scorul în prima parte, după un șut de la distanță al lui Adrian Rus, care l-a surprins pe Matei Popa. FCSB a reușit să egaleze înainte de pauză, însă în partea a doua oltenii au preluat din nou conducerea după o fază controversată la finalul căreia Florin Ștefan a înscris.

Oficialul de la FCSB a reclamat faptul că a doua reușită a oltenilor a fost una precedată de un henț făcut de Luca Băsceanu. „E jenant să susții că nu e henț la Băsceanu. Indiferent pe cine reprezinți”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Gol marcat în condiții suspecte de Universitatea Craiova în meciul cu FCSB

În minutul 54 al duelului din Bănie, o minge pe sus a fost preluată de Luca Băsceanu cu umărul și cei de la FCSB au cerut henț. Mingea a fost pasată după către Florin Ștefan, cel care a profitat de o poziționare proastă a lui Valentin Crețu și a rămas singur cu Matei Popa.

Fundașul stânga de la Universitatea Craiova a reușit să marcheze cu un șut în forță, din careu, și s-a dovedit că până la finalul confruntării că golul al doilea al oltenilor a fost decisiv în stabilirea clasamentului din Grupa B a Cupei României.

Faza l-a pus pe gânduri și pe Marius Lăcătuș: „Eu nici nu mai știu cum se interpretează. Se poate da și se poate să nu se dea”.

Gigi Becali a contestat dur arbitrajul după Universitatea Craiova – FCSB

, Gigi Becali, a fost foarte supărat pe decizia luată de Horațiu Feșnic, pe care îl critică pentru maniera avută.

„Dacă nici ăsta nu mai e henț… Nu-i vine mingea în umăr, el ridică mâna! Bine, gata, n-are rost! Cum spune regulamentul? Când fluieri finalul meciului, îi dai galben portarului că trage de timp, dar prelungești doar 4 secunde?”, a spus Gigi Becali.