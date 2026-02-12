Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

MM Stoica, categoric după Universitatea Craiova – FCSB: „E jenant!”

FCSB a remizat cu Universitatea Craiova, 2-2, în Bănie, și a fost eliminată din Cupa României în urma acestui rezultat, iar acum campioana României rămâne doar cu lupta pentru SuperLiga.
Mihai Alecu
12.02.2026 | 23:07
Reacția lui MM Stoica după meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB. Foto: Sport Pictures
Mihai Stoica a avut o reacție categorică după duelul din Bănie, care a rezultat în eliminarea FCSB-ului din Cupa României. Oficialul trupei bucureștene e de părere că arbitrul a comis o eroare gravă și a decis astfel scorul final, 2-2.

Mihai Stoica, verdict categoric după faza controversată de la Universitatea Craiova – FCSB 2-2

Universitatea Craiova a deschis scorul în prima parte, după un șut de la distanță al lui Adrian Rus, care l-a surprins pe Matei Popa. FCSB a reușit să egaleze înainte de pauză, însă în partea a doua oltenii au preluat din nou conducerea după o fază controversată la finalul căreia Florin Ștefan a înscris.

Oficialul de la FCSB a reclamat faptul că a doua reușită a oltenilor a fost una precedată de un henț făcut de Luca Băsceanu. „E jenant să susții că nu e henț la Băsceanu. Indiferent pe cine reprezinți”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Mesajul lui Mihai Stoica după meciul dintre Craiova și FCSB

Gol marcat în condiții suspecte de Universitatea Craiova în meciul cu FCSB

În minutul 54 al duelului din Bănie, o minge pe sus a fost preluată de Luca Băsceanu cu umărul și cei de la FCSB au cerut henț. Mingea a fost pasată după către Florin Ștefan, cel care a profitat de o poziționare proastă a lui Valentin Crețu și a rămas singur cu Matei Popa.

Fundașul stânga de la Universitatea Craiova a reușit să marcheze cu un șut în forță, din careu, și s-a dovedit că până la finalul confruntării că golul al doilea al oltenilor a fost decisiv în stabilirea clasamentului din Grupa B a Cupei României.

Faza l-a pus pe gânduri și pe Marius Lăcătuș: „Eu nici nu mai știu cum se interpretează. Se poate da și se poate să nu se dea”.

Gigi Becali a contestat dur arbitrajul după Universitatea Craiova – FCSB

Patronul de la FCSB, Gigi Becali, a fost foarte supărat pe decizia luată de Horațiu Feșnic, pe care îl critică pentru maniera avută.

„Dacă nici ăsta nu mai e henț… Nu-i vine mingea în umăr, el ridică mâna! Bine, gata, n-are rost! Cum spune regulamentul? Când fluieri finalul meciului, îi dai galben portarului că trage de timp, dar prelungești doar 4 secunde?”, a spus Gigi Becali.

