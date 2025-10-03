Sport

Meme Stoica, cea mai emoționantă poză a copilăriei. A început „MM la Fanatik” cu povestea unui accident uluitor: „Era singurul copac pe vreo 150 de metri. Volanul a intrat în spătar!”

Vezi pe Fanatik.ro cele mai tari povești și declarații ale lui Mihai Stoica la noua producție premium „MM la Fanatik".
Mihai Dragomir
03.10.2025 | 23:49
Poveștile lui Mihai Stoica. Moment deosebit cu președintele FCSB-ului, dar și cumpăna prin care a trecut. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

„MM la FANATIK” este noua producție premium marca FANATIK. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, va fi unu la unu cu Horia Ivanovici în fiecare vineri, de la ora 15:00, la noua emisiune podcast și va spune lucrurilor pe nume despre cele mai tari evenimente ale momentului.

Mihai Stoica, emoționat de o fotografie din copilărie. „Când m-am trezit eram cel mai fericit!”

Debutul noii emisiuni FANATIK a debutat cu o fotografie din copilăria lui Mihai Stoica. Oficialul FCSB, cunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni conducători din fotbalul românesc, a scos la iveală povestea din spatele fotografiei.

„În primul rând, nu acolo dormeam eu. Eram în sufragerie, aveam musafiri. Unul dintre cei mai buni prieteni ai tatălui meu, amândoi, bineînțeles, nu mai sunt printre noi… a fost fotbalist. A fost portar, și la Petrolul, Herbert Reuter. Mi-a adus mingea aceea cadou. M-au culcat în altă cameră, dormitorul meu era ocupat de musafiri.

Eu habar nu aveam că e acolo, au pus-o să mă trezesc lângă ea. Ce mă deranjează este că în poză apare și telefonul, că eu am prins telefonul cu disc (n.r. – râde). Când m-am trezit eram cel mai fericit. Când aveai o minge de piele, o țineai mult în casă. Dacă o scoteai afară, la prima mișcare se zgâria!

Am zis dankeschön, pentru că știam să spun, atâta știam în germană, am zis dankeschön. Erau cei mai buni prieteni ai noștri. Așa dorm și acum, tot cu genunchiul ăla așa!”, a povestit inițial Mihai Stoica.

Cumpăna prin care a trecut Mihai Stoica: „Am sărit în dreapta!”

Mihai Stoica, cel care se menține în formă și la cei 60 de ani împliniți, are o sumedenie de povești captivante strânse pe parcursul vieții sale. O întâmplare petrecută în pragul vârstei de 30 de ani i-a pus viața în pericol. Ce s-a întâmplat, de fapt.

„Am intrat cu mașina în copac, era singurul pe vreo 150 de metri. Mă întorceam de la București și am prins polei. Conduceam furibund o Dacia 1310 și am ales copacul… Nu puteam opri altfel și am ales copacul.

Putea să fie rău, dar m-am aruncat în dreapta. Am zis, aoleu! Am sărit în dreapta și volanul a intrat în spătarul scaunului. Am ieșit pe geam apoi. Înainte de impact m-am aruncat în dreapta, asta am simțit să fac.

Nu că am călcat frâna, am împletit-o cu ambreiajul! Eram președinte la Oțelul atunci, aveam în jur de 30 de ani. A fost puțin cam complicat…”, a mai spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

