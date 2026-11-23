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MM Stoica (61 de ani) s-a despărțit de FCSB după ce Gigi Becali a decis să rupă contractele cu mai mulți colaboratori apropiați de fostul președinte al Consiliului de Administrație. Apreciat de jucători, fostul oficial al ”roș-albaștrilor” este așteptat în orice moment să se întoarcă.

Se cere întoarcerea lui MM Stoica la FCSB

Imediat după , Andre Duarte a fost chestionat pe tema plecării lui MM Stoica, iar portughezul speră ca oficialul să revină la sentimente mai bune. ”Eu știu ce a făcut Mihai Stoica pentru clubul acesta, îl respect foarte mult și aștept să revină”, a spus el.

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Referitor la partida de la Mioveni, din etapa a 16-a, care a consemnat al treilea joc la rând fără victorie pentru FCSB, fundașul consideră că marea problemă a echipei o reprezintă lipsa de eficacitate.

”Un egal. Cred că am făcut cu toții un joc bun, dar am ratat foarte multe ocazii. Asta este, trebuie să mergem înainte și să câștigăm următorul meci. Pentru noi nu este bine că nu marcăm de patru meciuri. Avem ocazii, este dificil, trebuie să trimitem mingea pe poartă.

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Cred că suntem bine din punct de vedere fizic, nu este o problemă, s-a văzut și astăzi. Dacă nu dai gol, totul este diferit. Trebuie să câștigăm cu Csikszereda. Trebuie să câștigăm meciurile rămase până la pauză. Dacă nu marcăm, nu este vorba doar despre atacanți sau mijlocași, ci despre toată echipa. La fel și când primim gol. Asta este”, a declarat Andre Duarte, la zona mixtă.

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Ce făcea MM Stoica în timp ce FCSB se încurca cu FC Argeș

În ciuda faptul că Andre Duarte a vorbit în termeni laudativi despre MM Stoica, . Patronul și-a amintit încă o dată de faptul că prietenul său este cel care l-a convins să plătească 1,3 milioane de euro pentru transferul lui Aymen Boutoutaou și a anunțat din nou că de acum înainte nu va mai fi adus niciun jucător fără acordul său.

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Profitând de ieșirea temporară din fotbal, Mihai Stoica a plecat într-o scurtă vacanță la Londra alături de fiica sa Teodora. În chiar ziua partidei de la Mioveni, fostul oficial al ”roș-albaștrilor” a postat o imagine pe rețelele de socializare în care anunța că a făcut 40.000 de pași prin capitala Angliei.