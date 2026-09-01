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În ce stadiu sunt transferurile lui Drăguș, Muhar și Korenica la FCSB. MM Stoica a spus totul

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a explicat care sunt șansele ca fosta campioană a României să perfecteze transferurile lui Denis Drăguș (27 de ani), Karlo Muhar (30 de ani) și Meriton Korenica (29 de ani) în aceste zile.
Catalin Oprea
01.09.2026 | 21:43
In ce stadiu sunt transferurile lui Dragus Muhar si Korenica la FCSB MM Stoica a spus totul
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Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica / Foto: Sport Pictures edit Fanatik
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Rând pe rând, Mihai Stoica a confirmat informațiile oferite în aceste zile de FANATIK, cu privire la discuțiile privind transferurile lui Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica. În cazul primilor doi, sunt șanse reale de concretizare, chiar dacă va fi dificil. În cazul lui Korenica, CFR Cluj a refuzat oferta venită din partea lui Gigi Becali, iar FCSB ar putea încerca din nou o mutare din luna ianuarie 2027, când jucătorul va intra în ultimele șase luni de contract cu ardelenii.

FCSB forțează transferurile lui Drăguș și Muhar. Dezvăluirile lui MM Stoica

În conformitate cu informațiile furnizate azi de FANATIK, MM Stoica a recunoscut că se poartă discuții cu impresarul lui Denis Drăguș pentru transferul atacantului român. Oficialul de la FCSB nu a dorit să facă o predicție în cazul mutării, preferând să vadă cum decurg în continuare discuțiile dintre părți.

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Nu s-a finalizat nimic, cu niciun jucător. (n.r. – S-au început discuțiile cu Drăguș?) Aproximativ. Formularea ta nu este corectă. (n.r. – Ați discutat cu agentul jucătorului?) Da, se discută, dar încă nu e finalizată. Bineînțeles că mai are treabă cu Trabzonspor. Haideți să așteptăm dacă se concretizează și discutăm dup-aia. Eu aș comite o iregularitate dacă aș discuta despre un jucător aflat sub contract cu altă echipă. (n.r. – despre demisia lui Tekke) Asta poate fi o problemă, a declarat MM Stoica la Prima Sport.

FCSB continuă să insiste și pentru transferul lui Karlo Muhar, rămas liber de contract după despărțirea de CFR Cluj. Gigi Becali a confirmat în direct, la FANATIK Superliga, că îi place foarte mult de mijlocașul croat și l-ar vrea la FCSB. Omul de afaceri i-a făcut o ofertă fotbalistului, iar în acest moment se așteaptă răspunsul final. MM Stoica a afirmat că Muhar are mai multe oferte pe masă din care va trebui să aleagă curând.

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„(Vă interesează Muhar, este o discuție pentru el?) Da. (n.r. – Este avansată discuția?) Cred că da, dar alte multe oferte. Sper ca ofertele să fie din campionate care se închid azi și până la ora asta să nu se fi concretizat nimic. Nu se poate discuta cu jucătorii, doar cu agenții. Sunt foarte puțini jucătorii care nu au agenți. Nu sunt încrezător de felul meu, dar aștept”, a completat conducătorul FCSB-ului.

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FCSB, ofertă pentru Korenica. Răspunsul CFR-ului

De asemenea, MM Stoica a recunoscut și interesul pentru Meriton Korenica, așa cum FANATIK anunța recent. FCSB a făcut o ofertă pentru mijlocașul kosovar, dar CFR Cluj a refuzat să-și cedeze jucătorul. Cu toate acestea, fotbalistul va intra curând în ultimele șase luni de contract cu formația din Gruia, iar șansele să mai primească bani în schimbul jucătorului sunt foarte mici.

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Pentru Korenica, Gigi a făcut o ofertă CFR-ului, dar a fost refuzată. Intră în ultimul an. Nu avem neapărat nevoie de jucători, știi când se joacă campionatul, în ianuarie-februarie”, a conchis MM Stoica.

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