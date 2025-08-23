MM Stoica, contre cu Bogdan Cosmescu în direct la TV: „Nu am spus niciodată cuvântul ăsta” / „Exact asta ai zis”

FCSB, campioana României, a remizat cu Aberdeen, 2-2, în manșa tur a playoff-ului UEFA Europa League. Roș-albaștrii au început duelul din Scoția cu un mare handicap , iar MM Stoica, oficialul clubului, a oferit câteva explicații legate de situația dificilă prin care a trecut formația din capitală.

De ce nu au jucat Ngezana, Baba și Radunovic în Scoția. MM Stoica, noi detalii

Cei trei jucători extra-comunitari din lotul campioanei României nu au primit vize pentru a evolua în Marea Britanie și au urmărit partida din tribune. Situația a ridicat mari semne de întrebare, mai ales că Baba, Ngezana și Radunovic au jucat în trecut în Regatul Unit.

Mihai Stoica, schimb de replici cu Bogdan Cosmescu. Ce l-a deranjat pe președintele de la FCSB

, s-a declarat total dezamăgit de reacția autorităților și a dat de înțeles că a discutat cu delegatul UEFA, iar această problemă va fi analizată. În plus, oficialul celor de la FCSB a intrat într-un schimb de replici cu comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu.

„Nu cred că s-a pus problema ca autoritățile au făcut asta intenționat. Am auzit că ai spus că sigur se putea face mai mult”, a spus MM Stoica.

„Nu am spus niciodată cuvântul «sigur». Am spus că e posibil”, a intervenit Bogdan Cosmescu.

„Ai spus «sigur». Eram toți acolo și ne uitam. Exact asta ai spus. Mai uită-te la emisiune, că așa ne-am uitat și noi. Ne întrebam de unde știe Cosmescu mai multe decât oamenii noștri ce trebuie să facem”, a adăugat MM Stoica.

Mihai Stoica: „UEFA ar trebui să intervină. Nu se putea face nimic”

„Nu mă gândesc… poți să spui că e obtuzitatea autorităților după Brexit. E lipsă de respect. Oamenii au refuzat să dea vize, deși li s-a explicat că nu e vorba de vize de muncă. Eu asta înțeleg. S-au dus să joace un meci. Și UEFA ar trebui să intervină. Nu se putea face nimic. Riscam să ni se dea refuz de viză, așa cum, până la urmă, s-a întâmplat.

Problema a fost alta. E foarte mare lipsa de respect pentru români. Serviciul de obținere a vizelor e externalizat. O firmă oarecare se ocupă de această chestie. Firma asta ne-a pus prima piedică. Oamenii noștri au fost de vineri. Au cerut date biometrice. Toți trei aveau vize. Radunovic a jucat în Țara Galilor, iar jucătorii africani aveau viză până pe 15 aprilie. Noi nu aveam de unde să știm că trebuie să urcăm iar datele. Am discutat si cu reprezentatul UEFA”, a mai precizat Mihai Stoica la