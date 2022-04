MM Stoica, convins că ”finala” FCSB – CFR Cluj se va juca în Ghencea: ”Se va face zilele următoare o solicitare oficială”

Deși inițial nu părea încântat de această variantă, finanțatorul Gigi Becali și-a reconsiderat poziția și le-a promis fanilor că pentru a readuce echipa în Ghencea.

De ce crede MM Stoica că meciul FCSB – CFR Cluj se va juca în Ghencea

Managerul vicecampioanei României, MM Stoica, a acreditat și el ideea că întâlnirea FCSB – CFR Cluj ar putea să aibă loc în Ghencea, mai ales că la data când jocul este programat nici echipa de fotbal și nici cea de rugby a Armatei nu vor avea meciuri pe teren propriu.

”Se va face zilele următoare o solicitare oficială pentru ultima etapă. Zic să aşteptăm răspunsul şi vedem după. CSA Steaua nu joacă acasă, iar echipa de rugby joacă în deplasare cu o zi înainte, la Galaţi.

Se va face solicitare, bineînţeles. Eu vreau să se joace cu titlul pe masă. E singura temere pe care o am. Domnul Mitran am văzut că a spus… Eu am informaţii că terenul la Buzău arată bine şi ne vom asigura să arate şi mai bine”, a declarat Stoica, la .

MM Stoica nu se teme de fanii din Peluza Sud

Oficialul celor de la FCSB nu este îngrijorat de faptul că fanii echipei CSA Steaua, care se opun cu vehemență ca formația patronată de Gigi Becali să joace în Ghencea, ar putea veni la stadion pentru a crea incidente.

”Dacă cei din Peluza Sud, pe care-i cunosc foarte bine şi cu care am avut discuţii înainte, dar era foarte greu să mă înţeleg cu ei… Au fost independenţi, nu au avut ajutor din partea clubului, s-au manifestat împotriva clubului, au ajutat clubul.

Dacă voiau să ne facă probleme, se puteau infiltra pe Arena Naţională şi să ne facă probleme. Nu cred că se pune problema să o facă în Ghencea”, a menționat Mihai Stoica.

Jucătorii vor și ei în Ghencea

Patronul FCSB-ului pune , ministrul apărării, să o lase pe FCSB să joace pe stadionul Ghencea, deși Clubul Sportiv al Armatei Steaua nu își dorește acest lucru și a anunțat că dacă este nevoie va cere o audiență și la premierul Nicolae Ciucă.

FCSB nu va putea să joace pe Național Arena meciul cu CFR Cluj din ultima etapă a play-off-ului, deoarece stadionul a fost închiriat pentru un festival muzical. Din acest motiv, întreaga suflare ”roș-albastră”, în frunte cu jucătorii, își dorește , acolo unde echipa n-a mai jucat din sezonul 2014-2015.

Până la duelul direct cu CFR Cluj, trupa lui Toni Petrea mai are patru meciuri în Casa Pariurilor Liga 1, cel mai important cu Universitatea Craiova. Oltenii sunt pe val după ce au câștigat ultimele trei jocuri cu FCSB, CFR Cluj și Farul Constanța și nu renunță la ideea de a deturna titlul spre Oltenia.