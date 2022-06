MM Stoica dă cărțile pe față cu privire la plecarea lui Vali Gheorghe: „Nu era printre preferații lui Gigi Becali! Nu ar fi prins multe minute!”

Managerul general al vicecampioanei României este de părere că Vali Gheorghe se poate descurca bine în campionatul Turciei, însă la FCSB nu ar fi putut juca în fața lui Florinel Coman sau Octavian Popescu.

MM Stoica dă cărțile pe față cu privire la plecarea lui Vali Gheorghe de la FCSB

MM Stoica a dat cărțile pe față în privința , explicând că acesta nu ar fi prins multe meciuri în următorul sezon:

„El a venit cu propunerea, a fost dorința lui să meargă acolo, gândiți-vă că el nu era titular anul trecut, când Coman nu era. Vali Gheorghe joacă în stânga, e poziția lui, în dreapta juca mai mult de conjunctură.

Vă spun cu toată sinceritatea, îmi pare rău că pleacă, e un băiat extraordinar, nu era printre preferații patronului și o spun foarte sincer, Gigi vrea altceva acolo, să câștige bani când îi vinde, Vali are 25 de ani, nu are un gabarit deosebit, doar că nu prindea minute”.

„Dacă ar fi rămas, prindea mai puține minute decât anul trecut. Nu am putut să îl blocăm să câștige dublu față de cât lua la noi și cu stilul lui poate să facă performanță.

Putem aduce un jucător pe locul lui să îl dubleze pe Cordea. Se discută. Plus că mai avem varianta Musi și e un jucător pe care nu putem să-l blocăm, trebuie să-l împingem”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Căutăm dublură pentru Cordea!”

MM Stoica a continuat și a recunoscut că după plecarea lui Vali Gheorghe, Andrei Cordea, de preferat să fie un fotbalist de picior stâng:

„Poziția lui Musi de bază e atacant lateral stânga. Ideea e așa, când primești o ofertă pentru un jucător care nu e în vederile tale, ești dispus să îl dai”.

„Andrei Cordea a avut evoluții oscilante, dar totuși când te gândești să îl dublezi pe Cordea, vrei să aduci un jucător de picior stâng și căutăm o dublură pentru el.

Înlocuitorul lui vine din străinătate, nu o să fie străin, am vorbit cu Gigi, urmează să purtăm discuțiile. Deocamdată ce am vorbit nu e de picior stâng, am spus că de preferat ar fi să fie de picior stâng, dar încă nu am găsit așa”, a mai spus MM Stoica.