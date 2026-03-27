MM Stoica dă de pământ cu Andrei Rațiu: “Nu știe să fie fundaș!” Managerul FCSB, furios pe apatia tricolorilor: “Puteam elimina Turcia, Radu n-a avut ce apăra”

Ce critici dure a adus MM Stoica echipei naționale a României, dup 0-1 cu Turcia. Andrei Rațiu a fost aspru taxat de managerul FCSB.
Alex Bodnariu
27.03.2026 | 13:30
Naționala României a ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial. „Tricolorii” au pierdut cu scorul de 0-1 barajul cu Turcia. Mihai Stoica, managerul de la FCSB și un bun cunoscător al fotbalului din țara noastră, a analizat prestația echipei lui Mircea Lucescu și l-a taxat dur pe Andrei Rațiu, fundașul de la Rayo Vallecano.

Naționala României va vedea Mondialul din fața televizoarelor după 0-1 cu Turcia

Per total, naționala României a făcut un joc modest la Istanbul. În prima repriză, „tricolorii” au stat bine în propria jumătate și au reușit să blocheze incursiunile jucătorilor adversi, însă, în partea a doua, în cele din urmă, golul a venit. Elevii lui Mircea Lucescu nu au creat mai nimic pe faza ofensivă. Ocaziile au fost rare, majoritatea venite din faze fixe.

Turcia a fost net superioară în barajul cu România pentru calificarea la Campionatul Mondial. „Tricolorii” nu au reușit să intre în combinații și, mai mult, au lipsit cu desăvârșire centrările pentru Daniel Bîrligea. Lateralii Nicușor Bancu și Andrei Rațiu au fost ocupați doar cu faza defensivă.

Mihai Stoica, managerul de la FCSB, a tras câteva concluzii interesante după meciul de la Istanbul. Acesta consideră că România nu merita să ducă meciul în prelungiri, întrucât „tricolorii” au arătat mult prea puțin. Mai mult, MM l-a taxat pe Andrei Rațiu, fundașul dreapta, care a comis mai multe greșeli în duelul cu Turcia.

Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar...
Digi24.ro
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg

„A fost surprinzător. Am început bine meciul, am vrut să construim. Problema e că am stat jos. Nu îl culpabilizez pe Lucescu. E o discuție la schimbări, dar nu avea ce să facă. Nu am avut nicio ocazie. Ionuț Radu a respins o singură minge. Era de scos Turcia. Noi am avut agresivitate. Bancu și Drăgușin au dat totul, au câștigat dueluri. Noi am început binișor și ne-am stins. Parcă am așteptat să luăm gol. L-a urmărit ghinionul pe Lucescu. Nu meritam să ducem meciul în prelungiri. Nu am jucat.

Ce lovitură! Cel mai bun român de la Istanbul e gata să se...
Digisport.ro
Ce lovitură! Cel mai bun român de la Istanbul e gata să se retragă de la echipa națională

Atacanții laterali au stat foarte jos. Așa am luat gol, culmea. Eu cred că Rațiu e singurul fotbalist de la națională care se poate bate cu marii jucători ai lumii. L-a ținut pe Vinicius, are forță. M-am uitat la meciurile lui. Îl vedeam jucând serios la club. La națională mi se pare că se crede mai mare decât este. Nu știe să fie fundaș Am spus-o și repet fără jenă. Pare că ar fi prins în postul de fundaș dreapta vreun mare decar. Ieri a fost veriga slabă a noastră”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

Ne-a lăsat să vedem Mondialul la televizor, dar este idol printre ”tricolori”. Cine...
Fanatik
Ne-a lăsat să vedem Mondialul la televizor, dar este idol printre ”tricolori”. Cine s-a ales cu tricoul lui Arda Guler. Video
Alertă! Renunță Gică Hagi la naționala României?! Ioan Becali, dezvăluire-șoc în direct: „Nu...
Fanatik
Alertă! Renunță Gică Hagi la naționala României?! Ioan Becali, dezvăluire-șoc în direct: „Nu mai ajunge dacă vine o ofertă!”
Ștefan Baiaram s-a consolat în brațele logodnicei după ce a ratat calificarea la...
Fanatik
Ștefan Baiaram s-a consolat în brațele logodnicei după ce a ratat calificarea la Mondial: „La bine și la rău!“. Foto
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Derapaj uluitor la adresa lui Lucescu: 'Mircea cel golan, milițian securist, blatist'
iamsport.ro
Derapaj uluitor la adresa lui Lucescu: 'Mircea cel golan, milițian securist, blatist'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!