MM Stoica dă de pământ cu Andrei Rațiu: “Nu știe să fie fundaș!” Managerul FCSB, furios pe apatia tricolorilor: “Puteam elimina Turcia, Radu n-a avut ce apăra”

Naționala României a ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial. „Tricolorii” au pierdut cu scorul de 0-1 barajul cu Turcia. Mihai Stoica, managerul de la FCSB și un bun cunoscător al fotbalului din țara noastră, a analizat prestația echipei lui Mircea Lucescu și l-a taxat dur pe Andrei Rațiu, fundașul de la Rayo Vallecano.

Per total, naționala României a făcut un joc modest la Istanbul. În prima repriză, „tricolorii” au stat bine în propria jumătate și au reușit să blocheze incursiunile jucătorilor adversi, însă, în partea a doua, în cele din urmă, golul a venit. Elevii lui Mircea Lucescu nu au creat mai nimic pe faza ofensivă. Ocaziile au fost rare, majoritatea venite din faze fixe.

„Tricolorii” nu au reușit să intre în combinații și, mai mult, au lipsit cu desăvârșire centrările pentru Daniel Bîrligea. Lateralii Nicușor Bancu și Andrei Rațiu au fost ocupați doar cu faza defensivă.

Concluziile lui Mihai Stoica după Turcia – România 1-0. Andrei Rațiu a fost marea dezamăgire a managerului de la FCSB

a tras câteva concluzii interesante după meciul de la Istanbul. Acesta consideră că România nu merita să ducă meciul în prelungiri, întrucât „tricolorii” au arătat mult prea puțin. Mai mult, MM l-a taxat pe Andrei Rațiu, fundașul dreapta, care a comis mai multe greșeli în duelul cu Turcia.

„A fost surprinzător. Am început bine meciul, am vrut să construim. Problema e că am stat jos. Nu îl culpabilizez pe Lucescu. E o discuție la schimbări, dar nu avea ce să facă. Nu am avut nicio ocazie. Ionuț Radu a respins o singură minge. Era de scos Turcia. Noi am avut agresivitate. Bancu și Drăgușin au dat totul, au câștigat dueluri. Noi am început binișor și ne-am stins. Parcă am așteptat să luăm gol. L-a urmărit ghinionul pe Lucescu. Nu meritam să ducem meciul în prelungiri. Nu am jucat.

Atacanții laterali au stat foarte jos. Așa am luat gol, culmea. Eu cred că Rațiu e singurul fotbalist de la națională care se poate bate cu marii jucători ai lumii. L-a ținut pe Vinicius, are forță. M-am uitat la meciurile lui. Îl vedeam jucând serios la club. La națională mi se pare că se crede mai mare decât este. Nu știe să fie fundaș Am spus-o și repet fără jenă. Pare că ar fi prins în postul de fundaș dreapta vreun mare decar. Ieri a fost veriga slabă a noastră”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.