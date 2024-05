MM Stoica „dă din casă” și spune cum a ajuns Charalambous antrenor la echipă: „Părea să fie ce era Protasov”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a povestit cum a ajuns Elias Charalambous la FCSB și care a fost criteriul de „selecție”.

MM Stoica despre Elias Charalambous: „Mi-am luat date despre el, părea să fie ce era Protasov”

Elias Charalambous este antrenorul celor de la FCSB din martie 2023, patronul grupării roş-albastre oferindu-i un salariu lunar de 5000 de euro.

Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la , Mihai Stoica a dezvăluit cum s-a ajuns la varianta Charalambous și conjunctura prin care s-a ajuns la numirea tehnicianului.

„După ce a plecat Nicolae Dică, am beneficiat de dispensă și am mers cu Pinti foarte bine. A trebuit să aducem o Licență. Am realizat că nu putem… Trebuie să aducem antrenor. Cum nici Oleg Protasov nu era un nume atunci când l-am adus în 2005, așa l-am adus pe Elias.

Am primit multe CV-uri, dar Iorgos (n.r. Iorgos Fougias) mi-a spus de Elias, pe care-l știam de la Vaslui. M-am interesat… Mi-am luat date despre el, părea să fie ce era Protasov la momentul ăla și-am zis: „Bă, Gigi uite antrenor cipriot!”. „Bine, tată, luați-l!”, a declarat MM Stoica, potrivit sursei menționate mai sus.

Mihai Stoica dezvăluie cum au sărbătorit Charalambous și Pintilii titlul: „Uite, dezvălui ceva ce oamenii nu știu”

Când a fost întrebat în cadrul emisiunii dacă religia a avut un rol important în numirea antrenorului, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a ținut să spună un lucru mai puțin știut.

„Elias e practicant, merge la biserică. Uite, dezvălui ceva ce oamenii nu știu. După sărbătorirea titlului, Charalambous cu Pintilii au plecat pe Sfântul Munte Athos. Au făcut asta și în iarnă, în decembrie. N-au vrut oamenii să vină să spună că au fost acolo”, a povestit MM Stoica la .

Mihai Stoica se află la al treilea mandat la echipa patronată de Gigi Becali în ultimii aproape 22 de ani, excepție făcând perioada 2007-2010 în care conducătorul a fost la Unirea Urziceni.

Oficialul are o experiență de 32 de ani, perioadă în care MM a ocupat diverse funcții de conducere, de la președinte de club la director sportiv și manager general. Mihai Stoica a câștigat titlul în acest sezon din poziția de conducător la FCSB.

, impresionant fiind cum a izbutit acest lucru în primul sezon integral ca tehnician al roș-albaștrilor.