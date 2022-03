Jucătorul despre care MM Stoica spune că schimbă jocul FCSB-ului: „Oamenii nu înțeleg cât de important e!”

Totodată, Mihai Stoica a recunoscut că vicecampioana României nu mai are șanse la titlu, CFR Cluj fiind la o diferență mult prea mare de puncte, chiar și după înjumătățirea care va avea loc în play-off.

Jucătorul despre care MM Stoica spune că schimbă jocul FCSB-ului

că Darius Olaru este jucătorul indispensabil pentru FCSB și le explică suporterilor cât de important este de fapt mijlocașul:

„Da, ce să mai… noi am reușit să pierdem în play-off când am intrat primii. Am fost o excepție. Există un barometru la noi.

Anul trecut, înaintea play-off-ului s-a accidentat Olaru. Oamenii nu înțeleg cât de important e Olaru care aleargă 12 kilometri pe meci”.

„Acum, înainte de meciul cu Farul, am o mare problemă, dimineața când iau telefonul și văd că scrie medicul mă ia un sentiment ca în armată, când eram închis până la ultima gaică la gât.

E mult mai bine Olaru, doar că tușește și are febră. Gripă sezonieră. Aș plăti pentru COVID, că la omicronul ăsta te întorci repede.

Coman nu e Coman încă, vine după o perioadă foarte lungă de inactivitate. A fost o accidentare foarte ciudată la el. Profesorul la care a fost a mai operat doi jucători la noi. Așa a fost la noi. Parcă suntem blestemați!”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Sperăm să-l recuperăm pe Radunovic, care a fost la Belgrad, la Mariana. Crețu a trecut pe lângă mine, nu știam cine e, a slăbit enorm în perioada asta. Eu am fost de acord ca Radunovic să meargă la Mariana”, a mai spus MM Stoica despre recuperarea lui Risto Radunovic.

„Am realizat că s-a mai dus un an!”. Informații despre plecarea lui Toni Petrea

Managerul general al „roș-albaștrilor” nu crede că CFR Cluj, sub comanda lui Dan Petrescu se poate încurca de atâtea ori, să treacă peste ei și să câștige un titlu de campioană:

„N-am suferit prea mult, pentru că am realizat că s-a mai dus un an. Sună rău, dar nu-l văd pe Petrescu pierzând de două ori și încurcându-se încă o dată. Minuni s-au mai văzut, dar e greu de tot”.

În continuare, oficialul fecesebist a vorbit și despre posibila plecare de la echipă a antrenorului Toni Petrea, informația fiind lansată chiar de către patronul Gigi Becali.

„Mie nu mi-a spus nimic, a vorbit cu un colaborator. Eu nu iau în calcul ce spunea lumea după meci. Nu se pune problema. Nu sunt rezultate, dar nu arată rău echipa, am jucat bine chiar și cu problemele astea.

Trebuie să vorbesc foarte clar cu el, pentru că mai avem timp până duminică. Anul trecut am pierdut campionatul și Toni nu a vrut să mai stea, ne-am rugat de el, i-am dat timp de gândire. Gigi nu e genul care schimbă antrenori, chiar nu e”.