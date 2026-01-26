MM Stoica, detalii de la ședința cu Gigi Becali de la Berceni: „Și-a atins scopul!”. Cine este jucătorul care a lipsit

ADVERTISEMENT

FCSB a început groaznic anul 2026, iar înfrângerea de pe teren propriu cu CFR Cluj a confirmat acest lucru. Campioana en-titre a primit 8 goluri în ultimele două partide, iar Gigi Becali a decis să meargă la baza de antrenament a echipei pentru prima dată după foarte mult timp. Mihai Stoica a oferit toate detaliile.

Cine este jucătorul care a lipsit de la discuția cu Gigi Becali

Gigi Becali a simțit că echipa sa are nevoie de cineva care să îi motiveze, așa că a decis să meargă personal la baza de antrenament a lui FCSB pentru a ține o ședință cu jucătorii săi. „Roș-albaștrii” au pierdut trei partide din tot atâtea disputate în anul 2026, iar posibilitatea ratării play-off-ului devine din ce în ce mai alarmantă.

Patronul campioanei en-titre a vorbit cu fiecare jucător în parte și a încercat să înțeleagă care este problema ce duce la aceste rezultate slabe, mai ales că echipa este aproximativ aceeași ca cea din anii precedenți. Marele absent de la această adunare a fost Florin Tănase:

„Important e că azi a avut loc o discuție. Gigi a fost la bază după mulți ani și cred că și-a atins scopul. A fost un dialog. Dar mai greu să vorbești. Nici nu a fost Tănase care are și responsabilitate și poate vorbi. În rest au fost multe priviri în pământ. Jucătorii nu au zis nimic. Și Gigi a insistat să spună ce au de spus. Culmea e că la acest meci nu aveam emoții. Ratam cu seninătate, dar nu părea să avem probleme. Când am luat golul 3 a fost copie la indigo după meciul cu Feyenoord, dar s-a terminat cu rezultatul de la Zagreb”, a spus Mihai Stoica la .

Ce decizie a luat Gigi Becali în urma ședinței de la bază

Pe lângă faptul că a anunțat că de acum nu se vor mai aplica amenzi, pentru ca jucătorii să nu aibă evoluții slabe din cauza acestui lucru, Gigi Becali a vrut să-l pedepsească pe Ștefan Târnovanu, titularizându-l pe Zima.

Ulterior, pentru a putea juca în teren cu toți fotbaliștii importanți, fiind nemulțumit de evoluțiile lui Mihai Toma.

„Fane, portarul, știu despre el niște nemulțumiri. Vocifera, a luat trei goluri ale lui, spun specialiștii. Eu, dacă eram, apăram unul. Am vrut să-l pedepsesc. Am zis că va apăra Zima, dar el va sta. Am hotărât să apere un portar under. Nu mai stăm după Toma. Nu câștigăm cu Toma”, a spus Gigi Becali.

Cine va apăra poarta lui FCSB în ultimele etape din sezonul regulat

El a fost luat în cantonamentul din Antalya, unde a fost a patra variantă de portar, însă, conform spuselor patronului, va deveni numărul 1 din poarta campioanei.

El a mai apărat în meciurile lui FCSB din Youth League, iar în următoarea perioadă, dacă Gigi Becali va merge până la final pe această idee, va apăra împotriva lui Csikszereda, FC Botoșani, Oțelul Galați, Universitatea Craiova, Metaloglobus, UTA Arad și U Cluj.