MM Stoica, dezvăluire incredibilă despre Cristi Chivu: „Eu îl știu cum este, ca Mourinho”. Comparația cu Mircea Lucescu

Mihai Dragomir
07.05.2026 | 20:17
Cristi Chivu este primul antrenor român care câștigă campionatul într-una dintre cele 5 mari ligi de fotbal din Europa. Antrenorul român a adus cel de-al 21-lea titlu din istoria lui Inter, cu 3 etape înaintea finalului de sezon. Mihai Stoica a văzut performanța tehnicianului și a vorbit deschis despre acesta. Ce comparație a făcut între Chivu și nume precum Jose Mourinho și regretatul Mircea Lucescu.

Mihai Stoica, dezvăluire despre Cristi Chivu. La ce l-a asemănat pe antrenorul român cu marele Jose Mourinho

Victoria cu 2-0 în fața Parmei în weekend a transformat-o pe Inter în noua campioană a Italiei. Sezonul de debut al lui Cristi Chivu pe banca „nerazzurrilor” s-a dovedit unul istoric pentru antrenorul român. Mihai Stoica a spus că tehnicianul a știut exact din ce meciuri să scoată maximul de puncte, lăudând tactica acestuia. Ulterior, l-a comparat cu Jose Mourinho pentru faptul că ambii preferă să comunice doar prin intermediul mesajelor scrise.

„A știut să-și câștige exact meciurile de titlu, meciurile cu echipele normale. Și a gândit bine de tot. Nu am vorbit cu el perioada asta. A ajuns la un nivel prea mare. O să-i trimit un mesaj atât, dar aștept să câștige și Cupa, ca să nu trimit două mesaje. Am mai vorbit când era la Parma, când începuse la Parma. El știu cum este, că vorbeam pe vremuri când era jucător… Și schimbam mesaje, tot timpul. Tot pe mesaje. El tot prin mesaje vorbește, cum era și Mourinho, numai prin mesaje. Nu m-am băgat în seamă, știe foarte bine că îi ținem pumnii”, a spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica i-a comparat pe Mircea Lucescu și Cristi Chivu. „Nu îl văd făcând asta!”

Chestionat dacă Cristi Chivu va călca pe urmele marelui și regretatului Mircea Lucescu, Mihai Stoica a spus că nu își închipuie ca proaspătul campion al Italiei cu Inter să reziste în fotbal până la o vârstă înaintată, subliniind cât de mare este presiunea antrenării unei echipe atât de mari precum formația din Serie A. „Nea Mircea era antrenor la 36 de ani. Cristi face 46 pe 26 de octombrie. A început foarte devreme Lucescu. Tocmai de aia… În afară de Guardiola, care să zic că a reușit să îl depășească, nu știu ce alt antrenor poate să îl depășească pe nea Mircea. În primul rând, pentru a-l depăși pe nea Mircea, Chivu trebuie să antreneze 30 de ani de acum încolo. Klopp e mai mic decât mine. N-a făcut 60 de ani și s-a lăsat. De 2 ani de zile s-a lăsat. Zidane e mai tânăr, s-a lăsat. Poate se apucă.

Una e să fii selecționer și alta e să fii antrenor la echipă de club și să muncești zi de zi. Iar dacă ești antrenor la o echipă de club de mare valoare, unde presiunea e foarte mare. Presiunea îți vine din toate părțile când ești la cel mai înalt nivel, iar unii se lasă, nu o pot duce. Chivu e un tip foarte discret. Nu îl văd să stea în presiune 30 de ani. Îl văd ca Guardiola. Nu îl văd la 70 și ceva de ani… Nu știu nici măcar dacă îl mai prind eu atunci, dar oricum nu îl văd”, a mai spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
