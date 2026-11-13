MM Stoica, dezvăluire şoc: „Am probleme de sănătate reale! Mi-a sărit glicemia la meci, a luat-o razna!”

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Mihai Stoica (61 de ani) a plecat oficial de la FCSB. Fostul președinte al Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor și-a oficializat joi, 12 noiembrie, această despărțire de clubul la care a muncit neîntrerupt din 2010. În apariția sa de la FANATIK, de vineri, Meme a făcut o dezvăluire șoc legată de starea sa de sănătate.

Ce probleme de sănătate are MM Stoica: „Mi-a sărit glicemia la meci, a luat-o razna!”

Anii petrecuți de Mihai Stoica (61 de ani) în fotbalul românesc și-au pus serios amprenta și asupra stării sale de sănătate. În emisiunea „MM la FANATIK”, fostul oficial al celor de la FCSB a explicat faptul că, un alt motiv important pentru care s-a retras de la echipa roș-albastră este legat de propria sa sănătate.

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Meme dezvăluie că, în ultima perioadă, problemele i s-au amplificat în timpul meciurilor. Fostul oficial al FCSB spune că glicemia sa a explodat „Există un alt motiv pentru care am nevoie de liniște la momentul ăsta. Eu am chestiile alea, nu mănânc șapte zile, nu mănânc trei zile, mă monitorizez. În perioada în care mâncam, m-am monitorizat, am pus niște senzori din-ăștia glicemici să văd între ce limite am glicemia și așa mai departe. Mi-a sărit glicemia la meci, a luat-o razna! Făceam spike, se ducea sus de tot, numai și numai în timpul meciurilor și când mă enervam foarte tare. Dar, în timpul meciului mă distrugea! Organismul suferă foarte tare”, .

Meme dezvăluie că a identificat astfel de probleme încă de pe vremea când lucra la Oțelul: „Eu așa am fost tot timpul. La Galați, când eram la începuturi, nu știam ce sunt alea calmante. La meciuri îmi amorțea mâna stângă atât de tare încât o luam cu dreapta și o mutam. Și numai în timpul meciului. De ce? Pentru că eu sunt un maniac al controlului. Îmi place să intru în ultimul detaliu, să știu că mi-am luat măsuri acolo, acolo, acolo, acolo, că mânecile la tricou nu sunt largi pentru că jucătorul, dacă are mâneca strâmtă, se simte mai bine, că pare că e puternic. Chestii pe care le-am avut eu în cap mereu (…)”.

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Mihai Stoica: „Stresul te distruge! Stresul mi-a îmbolnăvit fata! L-a îmbolnăvit pe Vali Argăseală”

Tot în cadrul emisiunii „MM FANATIK”, și spune că stresul este extrem de nociv. Fostul președinte al celor de la FCSB dezvăluie că fiica sa, Teodora, dar și un alt om important de la clubul roș-albastru, Valeriu Argăseală, s-au îmbolnăvit din cauza stresului intens. „Stând sus și uitându-te la meci te simți useless (n.r. nefolositor) și dacă ești un maniac al controlului, clar că te stresezi, iar stresul te distruge. Stresul mi-a îmbolnăvit fata, stresul l-a îmbolnăvit pe Vali Argăseală. Vorbesc de oamenii apropiați care au avut probleme majore. Trebuie cumva să mă protejez și eu”, afirmă Stoica.

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Meme punctează apoi că începuse să se simtă tot mai rău pe durata meciurilor de la FCSB: „(n.r. Ai început să te simți rău în timpul meciurilor?) Rău! Cum am mai spus. Eu am o istorie de calmante care a durat mulți ani, peste 20 de ani. Le-am lăsat din 2015, dar nu mă simt bine la meciuri, nu mă simt bine deloc. Am probleme de sănătate reale! Chiar nu-i normal. Și mă chinui să mănânc o dată înainte de meci. Nu prea îmi arde, dar glicemia se duce, sparge plafonul după meci la 02.00 noaptea”.

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