, retragerea din handbal după sezonul 2024/2025, sport la care a fost desemnată „cea mai bună handbalistă” de nu mai puțin de patru ori. MM Stoica a rememorat un dialog purtat cu starul celor de la CSM București.

MM Stoica, dialog de senzație cu Cristina Neagu: „Cred că ești mai bună decât trei fotbaliști de la noi”

Cristina Neagu se va retrage din sportul profesionist după sezonul 2024/2025 de „Liga Florilor”. Mihai Stoica a vorbit despre anunțul sportivei, oficialul celor de la FCSB amintind chiar o întâmplare amuzantă cu „Balonul de Aur” din handbal.

„Perioada de după operații a petrecut-o la noi. O sportivă de excepție și o persoană foarte plăcută. Cel puțin la noi doi a fost o chimie extraordinară.

La un moment dat i-am zis, când am văzut că lovește mingea cu piciorul: «Cristino, cred că ești mai bună decât vreo trei jucători de la noi». O sportivă de excepție, orice sport ar fi făcut, cred că era de cel puțin patru ori cea mai bună sportivă din lume. Uriașă sportivă, uriașă!”, a declarat Mihai Stoica, potrivit .

Cristina Neagu este, cel mai probabil, cea mai mare handbalistă româncă din istorie. Antrenorul care a debutat-o în handbalul mare, , a comentat în exclusivitate la FANATIK decizia sportivei legitimate la CSM București.

Ultimul sezon cu Cristina Neagu pe teren

Sezonul 2024/2025 va fi ultimul cu Cristina Neagu pe teren. Sportiva a decis să facă anunțul în plin campionat, CSM București aflându-se pe primul loc în „Liga Florilor”, însă în .

„Am un mesaj important pentru iubitorii handbalului și mai ales pentru oamenii care m-au susținut și m-au urmărit de-a lungul carierei mele. Am decis ca la finalul acestui sezon să mă retrag din activitatea de handbalistă, am decis asta de ceva timp, nu a fost peste noapte, m-am tot gândit la momentul potrivit, dar acesta nu e niciodată.

Am hotărât că acesta va fi ultimul meu sezon pe terenul de handbal. Nu ştiu dacă e un singur motiv, cred că momentul acesta vine în cariera oricărui sportiv, dar nu vreau să fie o veste tristă, ci să ne bucurăm cu toţii.

Am trăit în altă generație. Nu-mi doream să stau pe telefon, eram toată ziua afară, am jucat toate jocurile copilăriei. Mi-a plăcut de mic copil să sar, să alerg, să câștig. Mi-au plăcut lucrurile astea și mi-a fost foarte simplu. Îmi plăcea să joc baschet, fotbal. Am ajuns la handbal din întâmplare! Nici nu știam ce e handbalul, nu văzusem în viața mea un joc de handbal. Când am intrat în sală am zis: “Stai așa! Simt că sportul ăsta e făcut pentru mine!”, a fost mesajul transmis de Cristina Neagu.