MM Stoica le plânge de milă fanilor lui Dinamo: „Au dus echipa la o autodistrugere! Nu se mai opresc greșelile!”

Managerul general al vicecampioanei României a glumit și a spus că nici cel mai înrăit suporter al FCSB-ului nu ar fi putut distruge Dinamo atât de mult cum s-a întâmplat cu clubul în ultimii ani.

Mihai Stoica este de părere că suporterii lui Dinamo au suferit mult în ultimii ani, dar continuă să sufere.

MM Stoica le plânge de milă dinamoviștilor

de milă dinamoviștilor, fiind contrariat de greșelile care s-au făcut în ultimii ani la clubul din „Ștefan cel Mare”.

„Cel mai anti-Dinamo din galeria noastră nu putea să ia deciziile care au fost luate de Dinamo în ultimii ani, care au dus la o autodistrugere.

Mie mi se pare incredibil că nu se oprește odată această sarabandă a greșelilor care se fac la Dinamo în continuare. Nici nu vreau să mă gândesc ce greu e să fii fan al lui Dinamo în prezent”, a mai spus MM Stoica, la TV .

Iuliu Mureșan l-a atacat din nou pe Mircea Rednic

Într-un FANATIK, Iuliu Mureșan l-a atacat din nou pe Mircea Rednic: „A fost o relație foarte grea cu jucătorii, așa este firea lui, din păcate.

De asta nu a avut succes nici la celelalte cluburi din cauza faptului că ceva se încurcă în relația lui cu jucătorii. Nu vreau să intru în amănunte”.

„Când am venit la Dinamo în iulie, era un grup foarte dezbinat. Nu am mai văzut așa ceva. Eu am mai lucrat doar la două cluburi, CFR Cluj și un an și două luni la Hermannstadt.

Dar nu am crezut că așa ceva este posibil. Jucătorii au venit din cantonament, nu au vrut să joace niciun meci amical, nu se pregăteau.

Alergau ușor, lucru care ne-a costat foarte mult și clubul și pe jucători. Este greu să revii când ai jumătate de pregătire. Reziști cu greu. Apoi pierzi meciuri și intri în degringoladă din care ieși foarte greu.

Am reușit să refacem grupul. Dacă eu am avut o calitate, asta a fost, să adun oamenii. Mă refer la vestiar, am reușit, dar apoi a venit Mircea Rednic și nimic nu a mai funcționat. Au apărut vechile tensiuni și vechile probleme.

Și atunci lucrurile au mers prost. Acum, asta vom face. În primul rând vom schimba atmosfera în echipă, în grup.

O să facem cu siguranță o echipă cu toți jucătorii, nu vor mai fi grupuri și grupulețe la Dinamo. Acest lucru va conta cel mai mult”, a mai declarat Iuliu Mureşan pentru FANATIK.