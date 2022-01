MM Stoica, îngrijorat înainte de Dinamo – FCSB: „O să ne bage în toloaca aia!”

Managerul general al FCSB-ului l-a ironizat și pe Flavius Stoican, antrenorul lui Dinamo, care l-a finalul meciului a spus că FCSB îi desconsideră pe „câini”.

Mihai Stoica a vorbit și despre evoluția lui Dinamo din meciul cu FC Argeș, spunând că elevii lui Flavius Stoican au jucat bine, dar continuă să piardă puncte.

MM Stoica, îngrijorat înainte de Dinamo – FCSB

este îngrijorat înaintea duelului dintre Dinamo și FCSB, din punct de vedere al gazonului pe care se va desfășura meciul de pe „Ștefan cel Mare”:

„Eee, a început războiul psihologic, bate câmpii mister, își montează echipa. Eu chiar vreau să rămână Dinamo în prima ligă, am spus doar atât, că nu cred că suporterii lui Dinamo se așteptau să se salveze cu Tomozei și Buleică. În rest, nu am spus nimic să-i desconsider. Fotbalul are nevoier de Dinamo și Rapid.

Buleică mi-a plăcut azi, nici Tomozei nu a făcut un meci rău, dar putea lua un al doilea cartonaș galben… dar bine, ce să-i ceri lui Stoian…

O să ne bage în toloaca aia, plantația aia, cartofi mai lipsesc acolo. Oamenii nu au bani, unde să joci pe Arena Națională? Dar dacă jucau pe National Arena cred că scoteau niște bani mai mulți decât pe Ștefan cel Mare”.

Flavius Stoican a declarat la finalul meciului cu FC Argeș, că staff-ul FCSB-ului îi desconsideră pe jucătorii lui Dinamo: „Vom vedea la meciul cu FCSB dacă ne vom ridica la nivelul lor, că am văzut că ne desconsideră, că au vorbit despre jucătorii pe care i-am transferat noi.

Noi nu avem jucători de milioane de euro ca ei, dar vom vedea ce vom face în ziua meciului”.

„Dinamo nu a jucat rău, dar pierde puncte!”

și a spus că Dinamo nu joacă rău, însă pierde puncte, iar etapele se duc, ceea ce este în defavoarea „câinilor”, în lupta pentru salvarea de la retrogradare:

„Dacă am face un rezumat al meciului fără cele trei goluri, am spune că s-a jucat doar la o poartă, pentru că Dinamo a jucat bine.

Nu a jucat rău, dar trece timpul, trec etapele și uite că nu adună puncte, asta e problema de fapt”.

„Nu sunt ieșiți din cărți. Au început bine, dar nu e suficient. Și cu Rednic, Dinamo avea momente când juca bine, dar tot pierdea”, a mai spus MM Stoica, la TV .