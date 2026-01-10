MM Stoica e convins că FCSB a dat lovitura: „Unul dintre cei mai buni pe care i-am văzut”

ADVERTISEMENT

Venit la FCSB după ce și-a reziliat contractul cu Ujpest, Andre Duarte a debutat în amicalul pierdut cu Beșiktaș, scor 1-2. Fundașul central a jucat titular, a primit banderola de căpitan și a avut o evoluție solidă până în momentul schimbării din minutul 57.

Debutul lui Andre Duarte la FCSB l-a impresionat pe Mihai Stoica

Prestația lui Andre Duarte a fost remarcată și de reporterii FANATIK prezenți în Antalya care , iar Mihai Stoica este convins că portughezul este o achiziție extrem de importantă pentru FCSB.

”Este un obicei vechi de mai bine de 2 ani la noi, toți jucătorii nou veniți sunt căpitani la primul joc. Ne-a interesat cum se prezintă Andre Duarte, nu că a avut banderola. S-a prezentat foarte bine.

Nu am absolut nicio emoție că va fi un transfer reușit. Este unul dintre cei mai buni fundași centrali pe care i-am văzut în România și arată foarte bine”, a declarat Stoica, pentru Prima Sport.

Andre Duarte va fi titular la FCSB

Chiar înainte de amicalul cu Beșiktaș, Gigi Becali a anunțat că Andre Duarte și va face cuplu de fundași centrali cu Siyabonga Ngezana. Patronul a explicat că zona din fața apărării este acoperită, mai ales că Joyskim Dawa a și revenit pe gazon, iar Mihai Popescu se pregătește alături de coechipieri în Antalya.

”Dawa deja o să-l vedeți. Avem fundași centrali, dacă vine și Popescu nu ne mai facem probleme. L-am luat și pe Duarte. Probabil va juca Duarte cu Ngezana, două turnuri de 1.92 metri”, a precizat Becali.

De ce nu contează rezultatele din amicale

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a mărturisit că niciodată nu este interesat de rezultatul unei partide de pregătire și și-a adus aminte de un jucător care a impresionat în amicale, dar în meciurile oficiale nu a mai avut același randament.

”Nici dacă jucam tot meciul cu prima echipă și pierdeam cu 3-0 nu mă interesa. Nu mă interesează niciodată rezultatele în meciurile amicale, mă interesează cu totul și cu totul altceva. Și a fost foarte bine, sunt mulțumit de ce am văzut. Îmi este greu să vorbesc despre meciul ăsta în sine ca…, e o partidă de pregătire.

Acum 2 ani am jucat aici cu LASK Linz o partidă de pregătire și Luis Phelipe arăta mai bine decât Neymar. Am zis că am dat lovitura, doar că m-am gândit să nu fie jucător de meciuri amicale. Uite că a fost jucător de meciuri amicale”, a spus el.

Marea dilemă a lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a lăudat și jocul prestat de Darius Olaru și s-a arătat contrariat de faptul că nicio echipă din străinătate nu s-a arătat dispusă să achite clauza de reziliere a mijlocașului de la FCSB în valoare de 5 milioane de euro.

”Ceea ce nu înțeleg eu e altceva. Olaru și astăzi (n.r. vineri) a făcut diferența, la un moment pe teren era un jucător și încă 21. Cum de nimeni nu plătește clauza de reziliere? Asta nu o să înțeleg niciodată. Pentru noi e mai bine, dar mă gândesc și la el și mă gândesc cum de nu văd unii fotbal deloc. Că noi vedem.

(n.r. – A fost penalty acolo la Olaru, în minutul 2?) A fost penalty clar, nici nu se discută. Dar jucai cu Beșiktaș și în casa lor. Nu are nicio importanță, iar penalty-urile se ratează”, a afirmat oficialul ”roș-albaștrilor”.