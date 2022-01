MM Stoica e mulțumit de venirea lui Edi Iordănescu la națională, dar îl atenționează: „Din nefericire, lotul e același!”

Oficialul „roș-albaștrilor” l-a avertizat pe Edi Iordănescu despre faptul că lotul este același și în continuare „tricolorii” suferă la capitolul fundași și atacanți.

MM Stoica a continuat și i-a oferit și o replică lui Helmuth Duckadam, care îl criticase pentru discursul avut după plecarea lui Edi Iordănescu de la FCSB.

MM Stoica, mulțumit de venirea lui Edi Iordănescu la națională, dar îl atenționează

MM Stoica este mulțumit de venirea lui , însă îl avertizează în privința lotului de jucători, mai ales că și Ianis Hagi s-a accidentat și va sta departe de teren pentru șase luni:

„Lotul din nefericire rămâne același. Cine va fi al doilea fundaș central lângă Chiricheș? Îi adresez suportul lui Ianis, pentru că s-a accidentat… păcat pentru că se maturizase și pentru că era într-o perioadă bună.

E o pierdere mare, pentru că, ziceam că în spatele atacantului aveam multe soluții, una dintre ele era Ianis și uite nu mai este.

În schimb, nu avem fundaș stânga, al doilea fundaș central și nu avem atacant sau ce avem, avem prea tânăr. Rațiu mi-a plăcut și îmi pare rău că a dispărut Benzar, îmi plăcea și la noi și la națională”.

„Să-i răspund și lui Helmuth Duckadam!”

MM Stoica a comentat și , care a fost nemulțumit de cum s-a vorbit despre Edi Iordănescu după plecarea de la FCSB:

„La noi n-a fost numit politic și să-i răspund lui Helmuth Duckadam… eu am insistat pentru Edi în fața lui Gigi să vină la noi. Că de ce nu am comentat plecarea lui Levy… simplu, pentru că eu am plecat odată cu Levy, în fine.

Eu niciodată, de când l-am cunoscut pe Edi, în primul lui mandat, niciodată nu m-am gândit la el ca la băiatul lui nea Puiu, pentru că îmi plăcea de el ca antrenor și că e pasionat de fotbal.

Nu contestă nimeni pasiunea și seriozitatea lui Edi și asta contează la națională, iar ca experiență nu are experiență mai mică față de ce experiență avea Răzvan Lucescu atunci când preluase naționala României”.

„Nici fără obiectiv nu se poate… e de înțeles și politica FRF când discută despre un obiectiv direct pentru selecționer. Ce s-ar întâmpla dacă pierzi toate meciurile… nu se poate.

În principiu aș fi fost de acord cu propunerile lui Boloni, dacă mă interesa imaginea și pentru ce a demonstrat. Dar dacă discutam cu Boloni și nu îmi dădea impresia că mai e acel Boloni de mai demult, îi puneam mai multe condiții ca să refuze.

Sunt foarte convins că Boloni nu va spune ce au spus cei de la FRF. Dacă 50% din ce au spus cei de la FRF despre Boloni se va adeveri e mare lucru”, a mai spus MM Stoica, la TV .