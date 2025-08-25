MM Stoica, elogiu pentru Universitatea Craiova. „Ce nu te omoară te face mai puternic”. Cine e jucătorul care l-a impresionat pe oficialul FCSB

FCSB nu arată deloc bine în acest început de sezon. în etapa cu numărul 7 din Superliga, iar diferența față de Universitatea Craiova s-a mărit la 14 puncte. MM Stoica, oficial al grupării roș-albastre, a lăudat echipa oltenilor.

FCSB tremură. Universitatea Craiova s-a dus la 14 puncte

Oltenii au victorii pe linie în Superligă și sunt aproape și de calificarea în cupele europene, iar fanii îndrăznesc să viseze deja la un titlu istoric. Totuși, mai e mult de jucat până se va trage linie.

MM Stoica, despre Universitatea Craiova: „ Anul trecut nu arătau la fel de bine, sub nicio formă”

Universitatea Craiova arată excelent în acest sezon. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a scos în evidență jocul ofensiv prestat de echipa lui Mirel Rădoi și l-a elogiat pe Ștefan Baiaram, atacantul oltenilor.

„Ce nu te omoară te face mai puternic. Asta s-a întâmplat cu meciul de la Arad, acel 3-3. Golurile alea de pe final i-au făcut mai puternici. Parcursul din Europa, cu excepția meciului de la Trnava, a fost fără cusur. Înțeleg că mai vor să facă transferuri. Anul trecut nu arătau la fel de bine, sub nicio formă.

E adevărat, atunci era Mitriță, dar acum a ieșit Baiaram la rampă. Eu am mai spus că e unul dintre cei mai buni jucători din campionat. Rapid e la 4 puncte de Craiova”, a declarat Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, conform

Pentru FCSB urmează duelul crucial cu Aberdeen, din manșa retur a play-off-ului Europa League. Campioana României a remizat în Scoția și pleacă cu prima șansă la calificare, însă Elias Charalambous trebuie să găsească formula de start ideală.