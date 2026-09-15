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, iar Mihai Stoica a analizat prestația atacantului la emisiunea „MM la FANATIK”. Managerul general al roș-albaștrilor a explicat că fotbalistul nu a fost la capacitate maximă din punct de vedere fizic și a vorbit despre poziția în care crede că acesta poate da cel mai bun randament.

MM Stoica a explicat problemele lui Denis Drăguș

Denis Drăguș a intrat în repriza secundă a meciului cu Petrolul și . MM Stoica a subliniat, însă, că atacantul nu a traversat o perioadă ideală din punct de vedere medical înaintea debutului. Managerul FCSB consideră că Drăguș are calități evidente, însă următorul pas este ca staff-ul să-i găsească poziția în care poate avea cel mai mare impact.

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„Drăguș a intrat în minutul 70. Cred că el este atacant. Sunt mulți care au lucrat cu el și spun asta, că e atacant, dar el a avut și niște probleme, o sinuzită care l-a chinuit de curând, a fost sub medicație. Ce putea să facă? E un jucător cu certe calități, dar ideea e să-i găsești poziția pe care dă cel mai bun randament“, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

Poziția în care MM Stoica îl vede jucând pe Drăguș

MM Stoica a explicat că îl vede pe Denis Drăguș într-un sistem cu doi atacanți, dar nu neapărat ca vârf împins. Acesta a făcut comparația cu Denis Alibec și a explicat de ce consideră că Drăguș ar putea fi mai eficient dacă ar avea libertate de acțiune în spatele unui atacant.

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„Am văzut jucând foarte bine în 4-3-1-2, el fiind unul dintre cei doi atacanți. Acum, eu văd altfel fotbalul. De exemplu, pe Denis Alibec nu l-am văut niciodată vârf. Eu îl vedeam cu un vârf împins, iar el al doilea vârf, adică support striker. La fel îl văd și pe Drăguș, jucând în spatele unui vârf, având libertate de acțiune și apărându-te cu el și cu vârful în doi, cum am făcut-o în Cupă, cu Garita și Boutoutau“, a continuat Mihai Stoica.

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Oficialul FCSB a oferit și câteva exemple din trecut pentru a-și argumenta ideea tactică. Acesta a amintit de perioada în care a insistat pentru un sistem cu Gnohere vârf împins și Alibec în spatele său. MM Stoica a povestit și despre Junior Moraes, despre care susține că a fost mutat din fundaș stânga în zona de mijloc, într-o perioadă în care Nicolae Dică era antrenor.

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„Când îi aveam pe Gnohere și Alibec, chiar am insistat să jucăm cu Gnohere împins și Alibec al doilea, am bătut 1-0, am jucat bine, dar s-a renunțat la sistemul ăsta, că de…Nu sunt antrenor, dar am avut opinii care uneori au fost luate în considerare, alteori nu. Eu l-am transformat pe Junior Moraes din fundaș stânga în mijlocaș central, chiar dacă Nicolae Dică era atunci antrenor. Asta am făcut și cu el acolo am bătut 4-1 în deplasare la Plzen. Câteodată mai vezi anumite chestii care antrenorilor le scapă“, a adăugat oficialul FCSB.

Drăguș, așteptat să devină un jucător important pentru FCSB

MM Stoica este convins că Denis Drăguș poate deveni un fotbalist important pentru FCSB, însă consideră că atacantul are nevoie să ajungă la un nivel fizic bun. Oficialul roș-albaștrilor a respins și ideea că salariul lui Drăguș ar putea genera presiune sau invidie în vestiar, explicând că fotbaliștii sunt concentrați pe propriile obiective.

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„În momentul în care va fi fizic bine, va deveni un jucător important pentru noi. Salariul lui Drăguș nu cred că are vreo importanță pentru jucătorii ceilalți. Nu intră nimeni în teren calculând câți bani câștigă adversarul. Fiecare intră să-și facă treaba. Toți fotbaliștii, împotriva noastră, încearcă să facă meciul vieții. Sunt puțini care nu vor să vină la noi“, a încheiat MM Stoica.