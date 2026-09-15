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Mihai Stoica a vorbit despre schimbările controversate de la pauza meciului FCSB – Petrolul 2-2. Roș-albaștrii au fost slăbiți de ieșirile lui Karlo Muhar și Ofri Arad. Prima modificare are la bază un plan pus la cale de staff-ul tehnic și de fotbalist. A doua însă a fost una care l-a surprins pe Meme.

MM Stoica explică schimbările controversate de la pauza meciului FCSB – Petrolul 2-2. Planul în cazul lui Muhar

FCSB a ajuns la patru meciuri fără succes în SuperLiga. Echipa lui Marius Baciu (51 de ani) a remizat cu Petrolul, scor 2-2, în ultimul meci al rundei 9. A fost partida de debut pentru Karlo Muhar (30 de ani) și Denis Drăguș (27 de ani). Două schimbări făcute la pauză în echipa lui Marius Baciu (51 de ani) au schimbat cursul jocului, iar oaspeții au profitat și au egalat.

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Karlo Muhar a fost înlocuit cu Eddy Gnahore, iar Joao Paulo a intrat în locul lui Ofri Arad. . Petrolul a preluat controlul și a egalat în minutul 66 prin Malula. În emisiunea MM la FANATIK, managerul general al fostei campioane a venit cu explicații în privința acestor schimbări care au destabilizat jocul.

Mihai Stoica (61 de ani) spune că, în cazul lui Muhar, se stabilise încă dinainte de meci că el va juca 45 – 60 de minute. „Cu Muhar a fost o discuție clară că joacă 45 de minute sau maxim 60 de minute. El nu s-a antrenat o perioadă atât de lungă. Având în vedere faptul că avea și un cartonaș galben, era pe undeva logică schimbarea”, spune MM.

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Mihai Stoica, uimit de schimbarea lui Ofri Arad: „A fost decizia lui Gigi. Mie mi s-a părut cel mai bun jucător al nostru”

Ofri Arad (28 de ani) , marcând și golul de 1-1 din penalty. Se părea că, în sfârșit, jucătorul israelian și-a câștigat locul în formula de start. După pauză însă, Gigi Becali a decis înlocuirea sa. Acesta lucru i-a surprins pe majoritatea specialiștilor și a fanilor.

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Mihai Stoica s-a aflat și el în tabăra celor care nu au înțeles scoaterea de pe teren a lui Arad. „Schimbarea lui Arad a fost pur și simplu decizia lui Gigi. Nu i-a plăcut. Sunt păreri și păreri. Mie mi s-a părut cel mai bun jucător al nostru, dar nu contează asta”, a spus Meme.

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Ce l-a nemulțumit pe Meme Stoica la FCSB în meciul cu Petrolul: „Asta e o problemă”

În meciul cu Petrolul de pe Arena Națională, fosta campioană a arătat o altă față în comparație cu etapele precedente. Cel puțin în prima repriză, roș-albaștrii au jucat foarte bine. Numai lipsa de concentrare în fața porții lui Zima a făcut ca scorul să nu fie mai mare de 2-1. Mihai Stoica a spus că problema echipei lui Marius Baciu în meciul de luni seara a fost reprezentată de ratările nepermise.

„O primă repriză foarte bună. În a doua nu pot să spun că n-am avut ocazii, că am avut ocazii foarte mari, dar din păcate am luat și golul ăla (n.r. de 2-2) și n-am reușit să marcăm, pentru că și asta e o problemă. Adică poți să găsești vinovați că terenul, că vremea, că antrenorul, că nu știu ce. Ei bine, de data asta n-ai ce să mai ceri.

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Totul a fost la superlativ și am avut niște ocazii rarisime. Poți să ratezi în halul în care am ratat noi? În momentul în care ratezi așa… Pentru mine, o ratare dintr-o poziție care nu se ratează, este echivalentul unui penalty ratat sau unui autogol, cam așa se scrie istorie”, spune MM.