MM Stoica, explicații pentru echipa de start aleasă de Gică Hagi la România – Polonia: ”Îi știu filosofia”

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Gică Hagi (61 de ani) a surprins cu echipa de start din partida cu Polonia. Naționala României va juca fără un vârf clasic, Daniel Bîrligea fiind lăsat pe banca de rezerve, iar MM Stoica a analizat mutarea selecționerului.

Echipa de start a României la meciul cu Polonia, comentată de MM Stoica

sunt titularizarea lui Lisav Eissat în locul lui Nicușor Bancu și lăsarea pe bancă a lui Bîrligea, folosindu-l pe Florinel Coman atacant și pe Ianis Hagi în banda stângă, așa cum FANATIK a anunțat încă de la prânz. MM Stoica crede că ”Regele” a încercat să mizeze pe jucătorii care îi știu filosofia de joc.

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”Man și Coman nu joacă pe pozițiile lor care s-au consacrat. Important e că Ianis Hagi, Cicâldău, Băluță îi știu filosofia lui Hagi și acest sistem. Au fost perioade scurte în care echipa a arătat bine în primele patru meciuri, dar Hagi are nevoie și de rezultat pentru că patru înfrângeri rămân.

Noi îl avem pe Rațiu la o echipă medie din campionatul spaniol. Acum cu Eissat în partea stângă poate putem să ne acoperim mai bine și să-i dăm mai mult spațiu lui Rațiu. Să nu ne păcălim, rezultatele contează. Diferența dintre un meci pierdut și un meci câștigat se simte când te trezești a doua zi de dimineață. Plus că peste trei zile ai un nou meci”, a declarat Stoica, la .

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De ce nu e Bancu titular

Față de înfrângerea umilitoare de la Varșovia, scor 0-6, din luna octombrie, Gică Hagi a făcut mai multe modificări în primul ”11”. Pe lângă titularizarea lui Eissat pe postul de fundaș stânga, selecționerul a decis să-i mai folosească la mijloc pe Vlad Dragomir și în atac pe Florinel Coman. Apariția lui Eissat în locul lui Bancu este o surpriză, iar FANATIK a aflat că motivul pentru care căpitanul oltenilor nu este în echipa de start este .

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Echipa de start a României este următoarea: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Eissat – Băluță, Dragomir – Man, Cicâldău, Ianis Hagi – Florinel Coman.

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Naționala României a început dezastruos Liga Națiunilor și a pierdut toate cele patru meciuri disputate în această competiției. Acum, ”tricolorii” caută revanșa în fața Poloniei, în partida care se va desfășura pe Arena Națională.