Sport

MM Stoica, explicații pentru echipa de start aleasă de Gică Hagi la România – Polonia: ”Îi știu filosofia”

Traian Terzian
14.11.2026 | 21:42
MM Stoica explicatii pentru echipa de start aleasa de Gica Hagi la Romania Polonia Ii stiu filosofia
ULTIMA ORĂ
MM Stoica (61 de ani) a descifrat echipa de start aleasă de Gică Hagi (61 de ani) pentru România - Polonia. Sursă foto: colaj Fanatik
România întâlnește Polonia în etapa a 5-a a Ligii Națiunilor. Cum a comentat MM Stoica (61 de ani) echipa de start aleasă de Gică Hagi.
ADVERTISEMENT

Gică Hagi (61 de ani) a surprins cu echipa de start din partida cu Polonia. Naționala României va juca fără un vârf clasic, Daniel Bîrligea fiind lăsat pe banca de rezerve, iar MM Stoica a analizat mutarea selecționerului.

Echipa de start a României la meciul cu Polonia, comentată de MM Stoica

Surprizele selecționerului sunt titularizarea lui Lisav Eissat în locul lui Nicușor Bancu și lăsarea pe bancă a lui Bîrligea, folosindu-l pe Florinel Coman atacant și pe Ianis Hagi în banda stângă, așa cum FANATIK a anunțat încă de la prânz. MM Stoica crede că ”Regele” a încercat să mizeze pe jucătorii care îi știu filosofia de joc.

ADVERTISEMENT

”Man și Coman nu joacă pe pozițiile lor care s-au consacrat. Important e că Ianis Hagi, Cicâldău, Băluță îi știu filosofia lui Hagi și acest sistem. Au fost perioade scurte în care echipa a arătat bine în primele patru meciuri, dar Hagi are nevoie și de rezultat pentru că patru înfrângeri rămân.

Noi îl avem pe Rațiu la o echipă medie din campionatul spaniol. Acum cu Eissat în partea stângă poate putem să ne acoperim mai bine și să-i dăm mai mult spațiu lui Rațiu. Să nu ne păcălim, rezultatele contează. Diferența dintre un meci pierdut și un meci câștigat se simte când te trezești a doua zi de dimineață. Plus că peste trei zile ai un nou meci”, a declarat Stoica, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar...
Digi24.ro
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia

De ce nu e Bancu titular

Față de înfrângerea umilitoare de la Varșovia, scor 0-6, din luna octombrie, Gică Hagi a făcut mai multe modificări în primul ”11”. Pe lângă titularizarea lui Eissat pe postul de fundaș stânga, selecționerul a decis să-i mai folosească la mijloc pe Vlad Dragomir și în atac pe Florinel Coman. Apariția lui Eissat în locul lui Bancu este o surpriză, iar FANATIK a aflat că motivul pentru care căpitanul oltenilor nu este în echipa de start este oboseala acumulată în acest sezon.

ADVERTISEMENT
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
Digisport.ro
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”

Echipa de start a României este următoarea: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Eissat – Băluță, Dragomir – Man, Cicâldău, Ianis Hagi – Florinel Coman.

ADVERTISEMENT

Naționala României a început dezastruos Liga Națiunilor și a pierdut toate cele patru meciuri disputate în această competiției. Acum, ”tricolorii” caută revanșa în fața Poloniei, în partida care se va desfășura pe Arena Națională.

România, în fața unui duel cu Republica Moldova pentru menținerea în Liga B!...
Fanatik
România, în fața unui duel cu Republica Moldova pentru menținerea în Liga B! Lista adversarilor de la baraj
România – Polonia, 0-0 LIVE în Liga Națiunilor. A început repriza secundă!
Fanatik
România – Polonia, 0-0 LIVE în Liga Națiunilor. A început repriza secundă!
„O modă idioată!” Reacții dure după ce FRF a ales din nou ca...
Fanatik
„O modă idioată!” Reacții dure după ce FRF a ales din nou ca un tenor să cânte imnul României
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Sabin Ilie a rostit numele înlocuitorului lui Hagi: 'Naționala României scrie pe el!'
iamsport.ro
Sabin Ilie a rostit numele înlocuitorului lui Hagi: 'Naționala României scrie pe el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!