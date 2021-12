MM Stoica, despre gafele de arbitraj din FCSB – UTA 2-1: „Viciere? Care viciere?”

Mihai Stoica este de părere că în Casa Pariurilor Liga 1 este nevoie de introducerea sistemului VAR, însă crede că nu toate echipele vor acest sistem.

Totodată, Mihai Stoica a spus că FCSB a mai avut un penalty neacordat în duelul cu UTA, la scorul de 1-1, la Octavian Popescu.

MM Stoica, despre gafele de arbitraj din FCSB – UTA 2-1

MM Stoica a vorbit despre gafele de arbitraj – UTA, scor 2-1, recunoscând că primul penalty primit de echipa sa a fost ușor acordat.

Totuși, Mihai Stoica nu consideră că s-a pus problema despre o viciere de rezultat, amintind și de o fază petrecută la scorul de 1-1, în care Octavian Popescu a cerut penalty, după ce a vrut să șuteze, însă un adversar l-a blocat:

„Eu cred că de când tot vorbim despre VAR, se greșește mult mai mult. Trebuie introdus VAR-ul, dacă se vrea se poate chiar și acum în play-off.

S-a născut un linșaj mediatic. De când sunt în fotbal, nu am văzut așa ceva, unii și-au dat arama pe față. S-a prezentat totul odios, mizerabil…

S-a auzit o pocnitură, întrebați-i pe cei de la Arad, că sunt oameni serioși, dar s-a auzit o pocnitură, nu știu… în piept”.

„La primul penalty, e ușor acordat, nu pot să spun ce nu văd. Dar ce se întâmplă după e grav, că noi la 1-1 am avut un penalty clar, dar nimeni nu a prezentat nimic.

Despre ce să discutăm? Despre viciere. Care viciere? Am auzit ce a spus Balaj, dar chiar ne ia de proști? Adică nu ne pricepem și noi la fotbal, că n-am ajuns conducători din întâmplare

Dar a mai fost o fază la scorul de 1-1, când am avut un penalty clar neacordat la Tavi Popescu, mai clar decât oricare altul și nu s-a dat. Atunci despre ce mai vorbim?”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„UTA a pierdut nemeritat!”

și i-a lăudat pe adversari, spunând că per total, cei de la UTA pot spune că au pierdut nemeritat: „Nu am început rău, până la gol, am jucat bine, dar după ne-am mai pierdut ușor.

Există reluarea din spatele porții. Asta a fost șansa noastră, dacă a ieșit mingea, dar din spatele porții se vede că nu a ieșit, aici chiar nu poți să spui că au fost greșeli mari de arbitraj”.

„Nu are cum să vadă Orbuleț că a ieșit mingea, nu are cum, ar fi putut să vadă doar dacă stătea dincolo de linie”, a mai spus Mihai Stoica.