MM Stoica, fericit că Dinamo a fost eliminată de Craiova din Cupa României: “Știu că sunt un om rău, dar prea s-au bucurat la golul lui Boateng”

ADVERTISEMENT

Am putea avea parte de un adevărat derby pentru calificarea în cupele europene. FCSB este clar favorită să prindă barajul pentru Conference League din play-out, iar Mihai Stoica speră ca adversara să fie una dintre Dinamo și Rapid. Mai mult, managerul campioanei României spune că s-a bucurat că Universitatea Craiova s-a impus în Cupa României în fața „câinilor roșii”.

Dinamo poate da peste FCSB în barajul pentru cupele europene

Dinamo a ratat primul mare obiectiv al sezonului. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a pierdut duelul cu Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României, la loviturile de departajare, și mai poate prinde cupele europene doar prin locul obținut în Superliga.

ADVERTISEMENT

Pentru ca acest lucru să se întâmple, Dinamo trebuie să termine campionatul pe primele 3 locuri. , iar locul 4 să joace un baraj cu o formație din play-out, cel mai probabil cu FCSB. Astfel, Dinamo, Rapid sau CFR Cluj ar putea avea parte de un duel de foc cu roș-albaștrii.

De ce s-a bucurat MM Stoica de calificarea Universității Craiova în finala Cupei României

, și-ar dori un derby cu Dinamo sau Rapid pentru cupele europene. Oficialul formației roș-albastre a recunoscut că s-a bucurat că rivalii din Ștefan cel Mare au ratat calificarea în finala Cupei României Betano.

ADVERTISEMENT

„Știu că sunt un om rău că zic asta. M-am bucurat că Universitatea Craiova a scos-o pe Dinamo din Cupă. L-am sunat pe Gigi și i-am spus că de acum putem face glume. I-am spus că am simțit că prea tare s-au bucurat cei de la Dinamo când Boateng a marcat. A făcut turul stadionului. Nu am ceva cu Dinamo, dar parcă se schimbă ceva când intrăm în triunghiul ăsta cu Dinamo și Rapid. Vom vedea cine merge în Europa și cine va rămâne acasă. De ce să mint? Nu jignesc, nu am nicio problemă. Am o relație super civilizată cu Andrei Nicolescu. De ce să ies și să mint? Asta am simțit”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.