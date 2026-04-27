MM Stoica, fericit că Dinamo a fost eliminată de Craiova din Cupa României: “Știu că sunt un om rău, dar prea s-au bucurat la golul lui Boateng”

FCSB visează la un derby cu Dinamo sau Rapid pentru un loc în cupele europene. Mihai Stoica recunoaște că s-a bucurat de eliminarea „câinilor” din Cupa României.
Alex Bodnariu
27.04.2026 | 09:50
MM Stoica fericit ca Dinamo a fost eliminata de Craiova din Cupa Romaniei Stiu ca sunt un om rau dar prea sau bucurat la golul lui Boateng
De ce s-a bucurat MM Stoica de calificarea U. Craiova în finala Cupei României
Am putea avea parte de un adevărat derby pentru calificarea în cupele europene. FCSB este clar favorită să prindă barajul pentru Conference League din play-out, iar Mihai Stoica speră ca adversara să fie una dintre Dinamo și Rapid. Mai mult, managerul campioanei României spune că s-a bucurat că Universitatea Craiova s-a impus în Cupa României în fața „câinilor roșii”.

Dinamo poate da peste FCSB în barajul pentru cupele europene

Dinamo a ratat primul mare obiectiv al sezonului. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a pierdut duelul cu Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României, la loviturile de departajare, și mai poate prinde cupele europene doar prin locul obținut în Superliga.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, Dinamo trebuie să termine campionatul pe primele 3 locuri. Sunt șanse mari ca formațiile de pe podium să ajungă direct în preliminarii, iar locul 4 să joace un baraj cu o formație din play-out, cel mai probabil cu FCSB. Astfel, Dinamo, Rapid sau CFR Cluj ar putea avea parte de un duel de foc cu roș-albaștrii.

De ce s-a bucurat MM Stoica de calificarea Universității Craiova în finala Cupei României

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, și-ar dori un derby cu Dinamo sau Rapid pentru cupele europene. Oficialul formației roș-albastre a recunoscut că s-a bucurat că rivalii din Ștefan cel Mare au ratat calificarea în finala Cupei României Betano.

„Știu că sunt un om rău că zic asta. M-am bucurat că Universitatea Craiova a scos-o pe Dinamo din Cupă. L-am sunat pe Gigi și i-am spus că de acum putem face glume. I-am spus că am simțit că prea tare s-au bucurat cei de la Dinamo când Boateng a marcat. A făcut turul stadionului. Nu am ceva cu Dinamo, dar parcă se schimbă ceva când intrăm în triunghiul ăsta cu Dinamo și Rapid. Vom vedea cine merge în Europa și cine va rămâne acasă. De ce să mint? Nu jignesc, nu am nicio problemă. Am o relație super civilizată cu Andrei Nicolescu. De ce să ies și să mint? Asta am simțit”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
